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Гороскоп несумісності: кому зірки рекомендують триматися подалі одне від одного
Деякі пари за гороскопом не мають шансів на гармонію, бо характери партнерів занадто різні.
Багато хто звертає увагу на гороскопи сумісності, коли починає будувати стосунки. Але іноді важливіше знати, з ким краще не починати серйозних відносин, щоб не зіштовхнутися з постійними непорозуміннями, образами й емоційною виснаженістю. Деякі знаки зодіаку настільки протилежні за характером і цінностями, що навіть початкове захоплення швидко перетворюється на драму.
Водолій і Рак
Раки чуттєві, ніжні та дуже емоційні. Їм потрібна увага, душевне тепло та підтримка. Натомість Водолії незалежні, віддалені інтелектуали, які цінують свободу понад усе.
Рак потребує постійного емоційного зв’язку, а Водолій воліє тримати дистанцію. Тому Раку здається, що його ігнорують, а Водолію — що на нього тиснуть. У підсумку обидва почуваються самотніми навіть у парі.
Лев і Козоріг
Леви прагнуть сяяти, бути в центрі уваги та постійно отримувати визнання. Козороги ж стримані та раціональні, більше зосереджені на своїй діяльності, а не на емоціях.
Леву треба, щоб ним милувалися, а Козоріг надає перевагу своїй стабільності. Лев бачить у Козерогові емоційну «сухість», а Козоріг сприймає Лева як надто вимогливого і театрального. Такі відносини швидко перетворюються на битву за домінування.
Близнята та Скорпіон
Близнята дотепні, легкі на підйом і товариські, тому їм потрібен рух, свобода й нові враження. Скорпіон пристрасний, потайний і дуже ревнивий.
Близнята не визнають жорстких обмежень, а Скорпіону важливо повністю володіти партнером. Близнята здаються Скорпіону надто легковажними, а Скорпіон — душить контролем. Між ними починається гра в переслідування, яка рідко закінчується миром.