Гороскоп несумісності: кому зірки рекомендують триматися подалі одне від одного

Які знаки зодіаку не сумісні між собою / © Freepik

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Багато хто звертає увагу на гороскопи сумісності, коли починає будувати стосунки. Але іноді важливіше знати, з ким краще не починати серйозних відносин, щоб не зіштовхнутися з постійними непорозуміннями, образами й емоційною виснаженістю. Деякі знаки зодіаку настільки протилежні за характером і цінностями, що навіть початкове захоплення швидко перетворюється на драму.

Водолій і Рак

Раки чуттєві, ніжні та дуже емоційні. Їм потрібна увага, душевне тепло та підтримка. Натомість Водолії незалежні, віддалені інтелектуали, які цінують свободу понад усе.

Рак потребує постійного емоційного зв’язку, а Водолій воліє тримати дистанцію. Тому Раку здається, що його ігнорують, а Водолію — що на нього тиснуть. У підсумку обидва почуваються самотніми навіть у парі.

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Лев і Козоріг

Леви прагнуть сяяти, бути в центрі уваги та постійно отримувати визнання. Козороги ж стримані та раціональні, більше зосереджені на своїй діяльності, а не на емоціях.

Леву треба, щоб ним милувалися, а Козоріг надає перевагу своїй стабільності. Лев бачить у Козерогові емоційну «сухість», а Козоріг сприймає Лева як надто вимогливого і театрального. Такі відносини швидко перетворюються на битву за домінування.

Близнята та Скорпіон

Близнята дотепні, легкі на підйом і товариські, тому їм потрібен рух, свобода й нові враження. Скорпіон пристрасний, потайний і дуже ревнивий.

Близнята не визнають жорстких обмежень, а Скорпіону важливо повністю володіти партнером. Близнята здаються Скорпіону надто легковажними, а Скорпіон — душить контролем. Між ними починається гра в переслідування, яка рідко закінчується миром.

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