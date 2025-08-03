Гороскоп удачі: астрологи назвали найщасливіші дні серпня 2025 для кожного знаку зодіаку

Які найщасливіші дні серпня / © www.freepik.com/free-photo

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Астрологи визначили найсприятливіші дні для кожного знаку зодіаку, коли можливі доленосні зустрічі, вдале вирішення проблем та щасливі збіги обставин.

Овен

5 серпня — несподівана можливість змінити хід подій, час для старту нових справ.

21 серпня — приємні моменти в особистому житті. Маленькі прояви уваги матимуть велике значення.

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Телець

10 серпня — найкращий момент, щоб розв’язати давню проблему та нарешті відпочити.

28 серпня — важливі дрібниці допоможуть вам ухвалити вигідні рішення та розширити коло спілкування.

Близнята

3 серпня — комунікація на висоті, легко вдається знайти спільну мову з важливими для вас людьми.

17 серпня — день творчості, натхнення та вирішення складних завдань.

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Рак

8 серпня — день душевних розмов і налагодження стосунків.

23 серпня — сприятливі новини у сфері фінансів і любові.

Лев

12 серпня — час заявити про себе. Можлива зустріч із людиною, яка відіграє важливу роль у вашому житті.

27 серпня — вдалі спонтанні рішення, нові ідеї чи несподівані знайомства.

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Діва

6 серпня — ідеальний день для організації, планування та наведення порядку.

19 серпня — отримаєте підтримку, якої не очікували.

Терези

3 серпня — вдасться віднайти баланс між справами та відпочинком. Гарний час для спілкування.

24 серпня — несподівана можливість, яка може змінити все ваше життя.

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Скорпіон

9 серпня — ваша інтуїція особливо сильна. Рішення, ухвалені цього дня, будуть надзвичайно вдалими.

29 серпня — день завершення старого і початку нового.

Стрілець

4 серпня — ентузіазм і гарні новини заряджають енергією на місяць уперед.

20 серпня — корисні знайомства та інформація, яка відкриє нові можливості.

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Козоріг

7 серпня — стабільність і контроль. День буде ідеальним для вирішення нагальних справ.

25 серпня — вдало завершите справу, яку довго вели. Наполегливість буде винагороджена.

Водолій

11 серпня — неочікувані події принесуть успіх, варто ризикнути.

22 серпня — чудовий день для співпраці, спільних рішень і нових знайомств.

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Риби

4 серпня — гармонія навколо і всередині. Вдалий день для відновлення енергії.

16 серпня — надихаюча розмова може змінити ваше бачення і відкрити нові шляхи.