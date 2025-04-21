Гортензія пишно та яскраво цвістиме увесь сезон: ось що треба зробити для цього

Чим підживити гортензії, щоб пишно цвіли / © Unsplash

Реклама

Гортензія — прекрасна квітка, яка досить невибаглива у догляді та стійка до холоду. Вона може спокійно переносити навіть найсильніші морози. А навесні гортензію обов’язково треба підживити, щоб вона мала сили для активного росту та цвітіння.

Однак не всім відомо, що квітка погано росте на нейтральному ґрунті. Вона не має змоги через невелику кількість кислоти, що виробляється корінням, засвоїти всі поживні речовини. Тому перед підживленням гортензії, варто перевірити кислотність ґрунту.

Якщо ґрунт лужний або нейтральний, його варто підкислити. Досвідчені садівники використовують для цього азотну кислоту. Цей компонент міститься у всіх добривах, які мають назву «селітра». Вона може бути декількох видів — калієва, натрієва, кальцієва або магнієва.

Реклама

Деякі городники використовують для підкислення ґрунту електроліт, який знаходиться в акумуляторах для автомобіля. У цій рідині міститься сірчана кислота, яка благотворно впливає на вироблення хлорофілу і краще засвоєння рослиною азоту.

Також можна обробити ґрунт лимонною чи бурштиновою кислотою. Для приготування розчину треба взяти чайну ложку будь-якої кислоти на 10 літрів води. Бурштинову кислоту краще розводити в гарячій воді.

Які добрива найкращі для пишного квітіння гортензії: поради експертів

Гортензіям потрібні ті ж самі макроелементи, що й іншим садовим рослинам — це азот, калій і фосфор. Краще брати готову суміш і розводити з водою — столова ложка добрива на 10 літрів.

Щоб квіти були яскравого кольору, гортензії можна підживити магнієм. Найкращим добривом буде сульфат магнію, яке містить ще й сірку, яка буде корисною для зміцнення імунітету рослини. Для підживлення треба 20 грамів добрива розвести у відрі води і полити гортензію під корінь.

Також для пишного цвітіння рослини можна використовувати розчин коров’яку та курячого посліду. З останнім органічним добривом треба бути вкрай обережними, щоб не спалити рослину. Послід треба розводити з водою у пропорції 1:20 відповідно. Потім необхідно дати настоятися рідині 10 годин, щоб повністю вивітрився аміак, а тоді вже поливати гортензії.