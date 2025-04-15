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Гортензія в горщику: як доглядати за квіткою (фото)
Гортензія у горщику потребуватиме вашої уваги. Про головні правила розповів фахівець.
Гортензія не боїться ні морозів, ні вологи. Квітка навіть здатна терпіти короткочасну посуху. Вона швидко розростається і рязно квітне як у відкритому ґрунті — в саду, так і в горщику — вдома. Проте потрібно знати основні правила догляду за гортензією.
Про те, як зберегти та отримати доглянути кущ гарної гортензії, розповів Василь Вмарт, блогер та фахівець з догляду за рослинами.
Як доглядати за гортензією у горщику
За словами експерта з рослин, гортензія — вулична, а не кімнатна квітка. Вона може жити довго і щасливо у контейнері, але це потребуватиме зусиль господарки/ря.
Як і всі вуличні рослини вона потребує температурних коливань на день-ніч та холодної зимівлі. Якщо ви зможете забезпечити це квітці у контейнері, вона довго буде вас тішити своїм ошатним виглядом.
Що радить знавець рослин:
не ставте гортензію поруч з іншими квітами, адже навіть на візуально здоровій рослині можуть приховуватися паразити;
відведіть горщику з гортензією насвітліше, проте прохолодне місце вашої оселі;
поливайте гортензію часто, але невеликими порціями — аби земля була волога, але не мокра;
сухі квітконоси видаляйте після цвітіння.
Водночас гортензія не зможе жити у горщику цілий рік. Блогер радить все ж обрати між відкритим ґрунтом і контейнером.
Як і коли треба пересаджувати гортензію
Вирощування в горщику має свої особливості. Зокрема гортензію радять не залишати надовго у попередній ємності і пересадити у великий контейнер чи більш об’ємний горщик.
Оберіть об’ємний горщик — у 2-3 рази більший за попередній.
У підготовлений субстрат додайте агроперліт і кору для запобігання застою води.
Ґрунт для гортензії має бути таким самим, як і для висаджування на відкритій місцевості.
У контейнері поливати квітку потрібно частіше, оскільки ґрунт висихає швидше. Влітку — 1 раз на 2-3 дні.
Нагадаємо і про 14 рослин, що ніколи не слід саджати поруч з гортензіями у саду.
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