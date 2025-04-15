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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
89
Час на прочитання
2 хв

Гортензія в горщику: як доглядати за квіткою (фото)

Гортензія у горщику потребуватиме вашої уваги. Про головні правила розповів фахівець.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Квітка гортензія

Гортензія буде пишно квітнути і у горщику / © Pexels

Гортензія не боїться ні морозів, ні вологи. Квітка навіть здатна терпіти короткочасну посуху. Вона швидко розростається і рязно квітне як у відкритому ґрунті — в саду, так і в горщику — вдома. Проте потрібно знати основні правила догляду за гортензією.

Про те, як зберегти та отримати доглянути кущ гарної гортензії, розповів Василь Вмарт, блогер та фахівець з догляду за рослинами.

Як доглядати за гортензією у горщику

За словами експерта з рослин, гортензія — вулична, а не кімнатна квітка. Вона може жити довго і щасливо у контейнері, але це потребуватиме зусиль господарки/ря.

Гортензія може жити у великому горщику чи контейнері для рослин / © Pexels

Гортензія може жити у великому горщику чи контейнері для рослин / © Pexels

Як і всі вуличні рослини вона потребує температурних коливань на день-ніч та холодної зимівлі. Якщо ви зможете забезпечити це квітці у контейнері, вона довго буде вас тішити своїм ошатним виглядом.

Що радить знавець рослин:

  • не ставте гортензію поруч з іншими квітами, адже навіть на візуально здоровій рослині можуть приховуватися паразити;

  • відведіть горщику з гортензією насвітліше, проте прохолодне місце вашої оселі;

  • поливайте гортензію часто, але невеликими порціями — аби земля була волога, але не мокра;

  • сухі квітконоси видаляйте після цвітіння.

Водночас гортензія не зможе жити у горщику цілий рік. Блогер радить все ж обрати між відкритим ґрунтом і контейнером.

У підготовлений субстрат для гортензії додайте агроперліт і кору для запобігання застою води

У підготовлений субстрат для гортензії додайте агроперліт і кору для запобігання застою води

Як і коли треба пересаджувати гортензію

Вирощування в горщику має свої особливості. Зокрема гортензію радять не залишати надовго у попередній ємності і пересадити у великий контейнер чи більш об’ємний горщик.

  1. Оберіть об’ємний горщик — у 2-3 рази більший за попередній.

  2. У підготовлений субстрат додайте агроперліт і кору для запобігання застою води.

  3. Ґрунт для гортензії має бути таким самим, як і для висаджування на відкритій місцевості.

  4. У контейнері поливати квітку потрібно частіше, оскільки ґрунт висихає швидше. Влітку — 1 раз на 2-3 дні.

Нагадаємо і про 14 рослин, що ніколи не слід саджати поруч з гортензіями у саду.

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