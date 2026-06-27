Гортензії будуть усипані квітами: садівник розкрив секрети правильного догляду

Гортензії / © Associated Press

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Гортензії можуть тішити рясним цвітінням багато років, якщо правильно вибрати місце для посадки, регулярно поливати та вчасно обрізати кущі. Садівник розповів про чотири основні правила догляду, які допоможуть зберегти рослину здоровою.

Про це повідомило видання Express.

Насамперед важливо правильно підібрати місце для посадки. Зокрема гортензію сорту Аннабель погано переносить тривале перебування під палючим сонцем, тому найкраще почувається на ділянках із частковим затіненням. У таких умовах рослина встигає відновитися після спеки та не втрачає декоративності.

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Фахівець також зазначає, що висаджувати гортензію можна практично будь-якої пори року, навіть улітку, якщо забезпечити їй регулярний полив. Водночас найсприятливішими періодами для посадки або пересадки залишаються рання весна та осінь, коли ґрунт достатньо теплий і вологий. Рослину можна вирощувати як у відкритому ґрунті, так і у великих горщиках чи контейнерах. Якщо гортензія росте в ємності, під час вегетаційного періоду її рекомендують щомісяця підживлювати спеціальним добривом.

Ще одна важлива умова — регулярний полив. Воду радять вносити безпосередньо під основу куща, щоб підтримувати достатню вологість ґрунту та не допустити пересихання кореневої системи.

Не менш важливою є й обрізка. Взимку рекомендується видаляти відцвілі суцвіття та пагони поточного року, залишаючи міцний дерев’янистий каркас. Саме він стане основою для нового приросту навесні, на якому згодом сформуються білі квіти.

Нагадаємо, не всі рослини однаково переносять спеку, але є види, які самі допомагають боротися з високою температурою. Завдяки великому листю і випаровуванню вологи вони створюють прохолоду там, де це найбільше потрібно.

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