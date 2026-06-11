Гортензії пишно цвістимуть усе літо: що обов’язково потрібно зробити в червні

Гортензії / © Associated Press

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Гортензії можуть тішити рясним і яскравим цвітінням навіть у літню спеку, якщо вчасно подбати про правильний догляд. Садівничі експерти наголошують, що особливу увагу цим декоративним кущам варто приділити саме в червні.

Про це повідомило видання Express.

Фахівець з садівництва назвав три ключові правила, які допоможуть зберегти здоров’я рослини та продовжити її цвітіння. Насамперед йдеться про правильний полив. Гортензії потребують постійно злегка вологого ґрунту, однак застій води для них шкідливий. Якщо листя починає жовтіти, це може свідчити про надмірне зволоження.

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Також рослинам може знадобитися підживлення. Експерти радять використовувати збалансовані добрива або спеціальні суміші для квітучих чагарників. Для блакитних гортензій рекомендують препарати з низьким вмістом фосфору та підвищеним вмістом калію. Водночас надлишок добрив може призвести до швидкого росту слабких стебел, тому з підживленням важливо не перестаратися.

Ще одна порада — регулярно зрізати квіти. Саме цю процедуру фахівці називають одним із найпростіших способів підтримати декоративність кущів упродовж сезону. Водночас перед обрізуванням варто з’ясувати, чи цвіте конкретний сорт на молодих чи старих пагонах.

Гортензії, які формують квіти на нових пагонах, можна обрізати після завершення цвітіння без ризику для наступного сезону. Якщо ж бутони закладаються на старій деревині, видаляти відцвілі суцвіття потрібно одразу після їхнього в’янення, щоб не зашкодити майбутньому цвітінню.

Садівники зазначають, що дотримання цих нескладних рекомендацій допомагає кущам краще переносити спекотну погоду та довше залишатися пишними й барвистими.

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