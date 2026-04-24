Гортензії стануть яскраво-блакитними: чим підживити квіти, щоб змінити їхній колір

Гортензія / © Associated Press

Гортензії можуть змінити колір із рожевого на насичено-блакитний, якщо навесні підживити їх кавовою гущею. За словами садівників, цей простий кухонний відхід допомагає підкислити ґрунт, а саме рівень кислотності безпосередньо впливає на відтінок квітів.

Про це повідомило видання Express.

Гортензії — популярні садові рослини, які цвітуть у відтінках рожевого, білого, фіолетового та синього. Водночас колір деяких сортів може змінюватися залежно від складу ґрунту. Зокрема, у більш кислому середовищі квіти можуть ставати блакитними.

Саме тому садівники нерідко використовують натуральні засоби для зміни pH ґрунту. Одним із найпоширеніших варіантів є кавова гуща.

Садівник Джон Бакстер розповів, що зазвичай посипає ґрунт навколо гортензій кавовими залишками. За його словами, це не лише допомогло змінити колір квітів, а й забезпечило рослини поживними речовинами.

Садівники зазначають, що використовувати кавову гущу можна практично будь-коли, однак найкраще — кілька разів протягом сезону цвітіння. Перед внесенням у ґрунт її радять висушити, якщо вона волога, адже надлишкова волога може спричинити утворення цвілі. Після висихання гущу можна рівномірно розподілити навколо основи рослини або змішати з верхнім шаром ґрунту.

Крім зміни кольору, кавова гуща може бути джерелом корисних для рослин речовин. Водночас надмірне її використання може зашкодити гортензіям, тому садівники радять дотримуватися помірності.

Окрім кавової гущі, для підкислення ґрунту також використовують цедру цитрусових — апельсина, лимона, лайма або грейпфрута. За словами садівників, це теж може допомогти зробити квіти більш блакитними.

Нагадаємо, якщо пропустити квітневе вікно обрізання, рослини можуть гірше цвісти або давати менше плодів. Експерти розповіли, які п’ять рослин варто обрізати вже зараз.