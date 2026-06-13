Гортензії цвістимуть пишніше: коли та як правильно обрізати кущі

Гортензії / © Unsplash

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Крупнолисті гортензії вважаються одними з найпопулярніших декоративних кущів у садах. Вони привертають увагу великими кулястими або мереживними суцвіттями та насиченим зеленим листям. Залежно від кислотності ґрунту квіти можуть мати рожевий, блакитний, фіолетовий або білий відтінок.

Про це повідомило видання martha stewart.

Щоб рослина щороку тішила рясним цвітінням, важливо правильно проводити обрізку. Більшість сортів крупнолистої гортензії формують квіткові бруньки на старих пагонах, тобто на стеблах, які виросли попереднього року. Через це обрізання у невідповідний час може призвести до того, що наступного сезону кущ майже не цвістиме або взагалі залишиться без квітів.

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Водночас існують і повторноквітучі сорти, зокрема «Ендлесс Саммер». Такі рослини здатні утворювати квіти як на старих, так і на нових пагонах, що дає садівникам більше гнучкості під час обрізки.

Фахівці радять розглядати більшість крупнолистих гортензій як рослини, що цвітуть саме на старій деревині. Саме тому найкращим часом для обрізки вважається період після завершення літнього цвітіння. У цей час кущ ще має достатньо часу, щоб наростити нові пагони та закласти бруньки для наступного сезону. Легке формування та санітарне очищення рекомендують завершити до кінця літа.

Натомість восени, взимку та ранньою весною обрізати такі гортензії не варто. У цей період на стеблах уже формуються майбутні квіткові бруньки, тому надто активне втручання може позбавити рослину цвітіння наступного року.

Під час обрізки рекомендують насамперед видаляти відцвілі суцвіття. Їх зрізають трохи вище першої пари здорового листя під квіткою. Також варто прибирати сухі стебла, які легко ламаються та не мають ознак живої тканини. Окрім цього, слід видаляти слабкі, пошкоджені або ті пагони, що перехрещуються між собою, оскільки це допомагає покращити циркуляцію повітря всередині куща.

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За потреби рослину можна трохи підформувати, однак надмірного обрізання краще уникати. Для дорослих кущів також рекомендують щороку видаляти одне-два найстаріші стебла біля рівня ґрунту, щоб стимулювати появу нових пагонів.

Повторноквітучі сорти гортензій допускають дещо більше гнучкості під час догляду. Легка обрізка після першої хвилі цвітіння може сприяти появі додаткового цвітіння пізніше в сезоні. Водночас садівникам радять не проводити агресивного обрізання наприкінці року, адже збереження здорових пагонів допомагає максимально реалізувати потенціал цвітіння рослини.

Серед найпоширеніших помилок фахівці називають надмірне обрізання. Воно може послабити кущ і зменшити кількість квітів. Також небажано обрізати рослину восени або на початку весни, коли вже сформовані квіткові бруньки.

Ще одна поширена помилка — надмірне підживлення після обрізки. У такому разі це може стимулювати ріст листя замість цвітіння. Крім того, для роботи не рекомендується використовувати тупі або брудні інструменти, адже вони можуть пошкодити пагони або сприяти перенесенню хвороб.

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Експерти також радять не видаляти занадто багато здорового листя. Воно допомагає рослині накопичувати енергію для подальшого росту та майбутнього цвітіння.

Нагадаємо, щоб гортензії тішили великими квітами до кінця сезону, важливо виконати кілька простих дій уже в червні. Деякі з них часто ігнорують навіть досвідчені садівники.

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