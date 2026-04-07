Гортензії зацвітуть рясніше: що потрібно зробити вже у квітні

Гортензії можуть тішити рясним і тривалим цвітінням, якщо вчасно провести обрізання. Саме квітень вважається оптимальним періодом для догляду за окремими сортами, однак це правило працює не для всіх рослин.

Про це повідомило видання Express.

Як зазначають фахівці, обрізання — ключовий етап догляду за кущами, який стимулює їхній ріст і покращує якість цвітіння. Водночас багато садівників нехтують цією процедурою, особливо коли йдеться про гортензії.

За рекомендаціями Королівського садівничого товариства (RHS), квіти гортензії формуються на пагонах попереднього року, переважно в середині або наприкінці літа. Тому правильний час для обрізання має вирішальне значення.

Зокрема, у квітні варто обрізати сорти мопхед і мереживні гортензії. Для цього необхідно видалити зів’ялі суцвіття та вкоротити стебла до першої міцної пари бруньок під відцвілим бутоном. Це допоможе рослині спрямувати сили на формування нових пагонів.

Водночас плетисті гортензії зараз чіпати не слід — їх обрізають уже після завершення цвітіння влітку. Інакше можна втратити значну частину квітів.

Експерти також радять періодично омолоджувати кущі, зрізаючи кілька найстаріших стебел біля основи. Це стимулює розвиток нових пагонів. Якщо ж рослина сильно розрослася або втратила форму, її можна радикально обрізати — однак у такому разі цього сезону цвітіння не буде.

Фахівці наголошують: надмірно різке обрізання краще проводити поступово, протягом кількох років. Це дозволить зберегти декоративність рослини та уникнути втрати квітів у наступні сезони.

