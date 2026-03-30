Господарю на замітку: як точно визначити вік собаки без паспорта за п’ятьма ознаками

Коли собака потрапляє в дім без минулої історії, власники часто губляться: скільки їй років? Адже від цього залежать раціон, догляд і навіть рівень фізичних навантажень.

Як визначити вік собаки

Як визначити вік собаки / © pexels.com

Ветеринари запевняють, що визначити вік можна досить точно — потрібно лише знати, на що звертати увагу.

Фахівці пояснюють, що тіло собаки залишає підказки у зубах, шерсті та поведінці. Ці ознаки майже ніколи не підводять.

Зуби

Перш за все дивляться на зуби. У молодих собак вони білі та гострі, у дорослих поступово жовтіють і стираються. Якщо зубний камінь помітний, швидше за все, тварині вже понад п’ять років. У старших тварин зуби можуть хитатися або випадати.

Очі

Другий показник — очі. У дорослих і літніх собак з’являється легка мутність кришталика — це природний процес старіння, а не хвороба. Молоді собаки дивляться ясними, живими очима.

Шерсть

Третій орієнтир — шерсть. З віком вона грубіє, а на морді помітні сиві волоски. У деяких порід вони з’являються вже у п’ять років, в інших — ближче до восьми.

Активність

Четвертий критерій — рухливість. Молоді собаки енергійні та швидко відновлюються після ігор. Дорослі рухаються спокійніше та частіше відпочивають. Старші тварини уникають різких рухів і поводяться обережніше.

Поведінка

П’ятий показник — характер і поведінка. Щенята імпульсивні, дорослі собаки врівноважені, а літні — обачливі й спокійні.

Ветеринари наголошують: точний вік можна визначити тільки комплексно. Один показник може вводити в оману, але якщо взяти до уваги всі спостереження разом, стає зрозуміло, скільки років вашому улюбленцю. Це допомагає правильно доглядати за собакою та забезпечити їй комфортне життя.

