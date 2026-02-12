Господині додають ці інгредієнти в засмажку для смаку, але насправді вони все псують

Що не можна додавати в засмажку / © Фото з відкритих джерел

Засмажка — важлива основа для приготування багатьох страв: супів, борщів, підлив і рагу. Саме вона задає аромат, створює глибину смаку й робить страву насиченішою. Але часто, бажаючи додати щось для покращення смаку, господині використовують інгредієнти, які роблять овочеву основу важкою та гіркуватою. Розповідаємо, які продукти насправді псують смак засмажки та чому.

Часник, доданий занадто рано. Часник — улюблений інгредієнт напевно всіх господинь, але у засмажці він поводиться досить примхливо. Якщо кинути його разом із цибулею або морквою, він швидко підгорає й набуває гіркоти. Підгорілий часниковий присмак перебиває аромат овочів та робить засмажку різкою. Додавати його варто наприкінці або вже безпосередньо у готову страву, так він надасть приємного аромату, а не зіпсує овочеву основу.

Борошно. Дехто додає до засмажки ложку борошна, вважаючи, що так страва стане густішою та наваристішою. Насправді борошно під час смаження часто створює неприємний клейкий присмак і погано обсмажується разом з овочами. Воно не дає моркві карамелізуватися, а цибулі — стати м’якою та солодкуватою. Краще додати борошно окремо, розведене у воді, або зовсім відмовитися від цього задуму.