Господині у Франції роблять так — і масло ніколи не псується

Вершкове масло. / © pixabay.com

Реклама

Здавалося, питання - як зберігати вершкове масло - має просту відповідь. Втім, у Франції господині мають свій спосіб зберігання цього продукту.

Про французький спосіб зберігання вершкового масла, пише видання Kobieta w INTERIA.PL.

Хтось зберігає масло в холодильнику в оригінальному упакуванні. Хтось поміщає його в ємність, щоб краще захистити від вологи та поглинання інших запахів.

Реклама

Вершкове масло слід тримати холодильнику. Оптимальна температура становить від 0°C до 4°C. Саме це уповільнює процес псування продукту.

Масло можна зберігати в холодильнику близько 2-3 тижнів, але варто завжди слід перевіряти його свіжість, перш ніж намазувати його на хліб. Заморожене масло не повинно зберігатися довше шести місяців.

Французький трюк для зберігання масла

Багато французьких господинь використовують цікавий спосіб зберігання вершкового масла. Його кладуть до спеціальної керамічної чи скляної посудини - маслянки.

Маслянка складається з двох частин: верхньої та нижньої. Нижня частина заповнена холодною водою. Саме туди поміщають масло. Рідина діє як ущільнювач, що запобігає потраплянню повітря до продукту, запобігаючи його окисленню прогірканню та поглинанню інших запахів.

Реклама

Перевага цього рішення полягає в тому, що масло завжди залишається м’яким і готовим до намазування.

Нагадаємо, ми писали про те, скільки днів майонез можна тримати відкритим.