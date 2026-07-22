Як швидко почистити буряк / © pexels.com

Реклама

Якщо почати очищати буряк одразу після варіння, шкірка часто прилипає до м’якоті, а руки швидко забарвлюються у бордовий колір. Через це доводиться витрачати більше часу та сил.

Уникнути цієї проблеми можна завдяки правильному охолодженню овоча.

Простий лайфгак для швидкого очищення

Після того як буряк повністю звариться, не залишайте його остигати природним способом.

Реклама

Замість цього:

підготуйте миску з дуже холодною або крижаною водою;

одразу перекладіть туди гарячий буряк;

залиште приблизно на 5 хвилин.

Різка зміна температури допомагає шкірці легше відділятися від м’якоті. Після цього її часто можна зняти навіть руками, без використання ножа.

Додаткові поради

Щоб буряк залишався соковитим і смачним:

не обрізайте хвостик і корінець перед варінням;

варіть овоч цілим;

після очищення використовуйте його одразу або зберігайте в холодильнику в герметичному контейнері.

Так буряк довше залишатиметься свіжим і не втратить своїх смакових якостей.

Реклама

Для яких страв підійде цей спосіб

Швидке очищення стане у пригоді, якщо ви готуєте:

вінегрет;

оселедець під шубою;

салат із буряком та сиром;

борщ;

овочеві закушування.

Особливо корисний цей лайфгак тоді, коли потрібно очистити одразу кілька великих буряків.

Щоб швидко очистити буряк після варіння, достатньо охолодити його в крижаній воді протягом кількох хвилин. Цей простий прийом допомагає легше зняти шкірку, економить час і робить процес приготування значно комфортнішим.

FAQ

Як швидко очистити буряк після варіння?

Реклама

Одразу після варіння занурте буряк у крижану воду приблизно на 5 хвилин. Після різкого охолодження шкірка зазвичай легко відділяється від м’якоті, тому овоч можна швидко очистити руками або з мінімальним використанням ножа.

Чи потрібно класти буряк у холодну воду після варіння?

Так, короткочасне охолодження в холодній або крижаній воді допомагає швидше очистити буряк. Водночас не варто залишати його у воді надовго, щоб не погіршити смак і структуру овоча.

Новини партнерів