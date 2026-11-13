Господині знайшли незвичайний спосіб прибирати шерсть і пил: що намотують на віник

Віник / © Credits

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Якщо обмотати віник алюмінієвою фольгою, можна швидше зібрати дрібний пил, волосся та шерсть. Проте цей спосіб не замінить повноцінного прибирання і є певні нюанси.

Про це повідомляє EgészségKalauz.

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Як працює метод та в чому його суть

Під час звичайного підмітання легке сміття, таке як волосся, ворсинки та пил, часто розлітається від руху повітря або застрягає у ворсі. Щоб цього уникнути, достатньо вирізати шматок алюмінієвої фольги та щільно обмотати ним нижню частину віника, повністю закривши щетину.

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Фольга створює гладку поверхню, яка утримує легке сміття разом і не дає йому розлітатися, при цьому підмітати потрібно як зазвичай. Новий шматок фольги знадобиться лише тоді, коли старий порветься, розхитається, сильно забрудниться або на ньому збереться забагато волосся. Чіткого терміну служби вона не має, адже все залежить від того, як часто ви прибираєте і яка у вас підлога.

Чому це працює?

Ефективність цього способу пояснюють статичною електрикою: коли різні матеріали труться один об одного, виникає заряд, який притягує легке сміття. Алюміній добре проводить електрику, проте у виданні зазначають, що іноді він, навпаки, прибирає статичний заряд, як це довели фізики на прикладі наелектризованого волосся.

Таким чином, ефективність обгорнутого фольгою віника не є гарантованою у кожному домі. Результат залежить від низки факторів:

матеріалу, з якого виготовлена щетина мітли;

типу підлогового покриття;

рівня вологості повітря в приміщенні;

характеру та ваги самого сміття.

Коли цей метод не спрацює

Цей спосіб підходить лише для швидкого щоденного прибирання невеликого сміття на гладкій підлозі. Він допоможе зібрати легку шерсть котів чи собак, але не впорається з важким, прилиплим волоссям чи сильним брудом. Фольга на вінику не замінить пилосос, миття підлоги або спеціальні щітки для прибирання шерсті.

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Крім того, цей спосіб вимагає обережності, щоб не зіпсувати підлогу. Подряпини може залишити не сама фольга, а її зім’яті гострі краї або піщинки, які застрягнуть між металом і поверхнею. Через це виробники ламінату та вінілу не радять використовувати металеві чи жорсткі засоби для прибирання, рекомендуючи обирати м’які щітки або пилососи зі спеціальними насадками.

Фольгу не радять використовувати на дорогій, глянцевій, чутливій або вже пошкодженій підлозі. Якщо ви все ж прибираєте нею ламінат чи вініл, не тисніть сильно на віник і спочатку перевірте цей спосіб на непомітній ділянці.

Нагадаємо, великі килими з густим ворсом і строкатими орнаментами поступово виходять із моди. Сьогодні в оформленні житла все частіше обирають мінімалізм та практичні покриття для підлоги, за якими легко доглядати.

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