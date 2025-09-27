Готуємо автомобіль до морозів: ідеальний час для переходу на зимові шини

Коли змінювати шини на зимові / © Pixabay

Для їхньої максимальної ефективності потрібен стабільний період холодної погоди, який забезпечує надійне зчеплення з дорогою.

Фахівці зазначають, багаторічні спостереження показують: оптимальний момент для перевзування — коли середньодобова температура протягом 5-6 днів тримається в межах +4-+6 °C. Навіть якщо вдень повітря прогрівається до +10 °C, нічні заморозки до 0-1 °C вже сигналізують про необхідність підготовки авто до зими.

Після перших морозів нерідко настають теплі дні, і в таких умовах зимові шини швидко зношуються, втрачаючи ефективність та знижуючи безпеку на дорозі.

Проте у разі появи ожеледиці після першого снігу зимова гума стає критично важливою: її відсутність значно підвищує ризик аварій та небезпечних ситуацій.

Навіщо потрібна заміна шин і чим відрізняються літні від зимових? Літні шини виготовлені зі щільної гумової суміші, яка чудово працює в теплу погоду, але на холоді стає жорсткою і втрачає еластичність. Зимові шини, навпаки, мають м’якшу гуму та спеціальні ламелі протектора, що забезпечують надійне зчеплення з дорогою на снігу та льоду, гарантують безпечне керування навіть у найхолодніші дні.

Типи зимових шин:

Шиповані — ідеальні для їзди по ожеледиці, проте на асфальті створюють шум і більш агресивно впливають на покриття.

Липучки — оптимальний варіант для міських умов: тихі, безпечні на мокрому снігу, але поступаються шипованим на льоду.

Всесезонні — компроміс для м’якого клімату; зручні для повсякденної їзди, проте на екстремальних поверхнях демонструють середні характеристики.

Практичні поради:

Регулярно перевіряйте глибину протектора — взимку мінімум 4 мм.

Підтримуйте оптимальний тиск у шинах і робіть ротацію кожні 8–10 тис. км.

Нові шиповані шини рекомендується обкатувати перші 500 км на швидкості до 60–70 км/год.

Використання літніх шин взимку значно підвищує ризик заносу, а зимових у спеку призводить до швидкого зносу та підвищеної витрати палива. Зазвичай комплект зимових шин служить 4–6 сезонів або 40–60 тис. км, але за появи тріщин або сильного зносу його слід замінити раніше.