Готуємо штолен до Різдва: рецепт здобної святкової випічки

Одна з найпопулярніших різдвяних випічок – німецький штолен. Здобний кекс став популярним за межами країни, адже є одним із символів Різдва. Його печуть за кілька тижнів до свята, аби штолен настоявся і набув неповторного аромату та смаку.

ТСН.ua підготував рецепт штолена від кулінара Євгена Клопотенка.

Інгредієнти

150 г цукатів

150 г родзинок

70 г мигдалю

100 мл рому

200 мл молока

30 г живих дріжджів

100 г цукру

700 г борошна

2 ч.л. ванільного цукру

1 ч.л. солі

1 яйце

2 жовтки

200 г розм'якшеного вершкового масла

цедра 1 лимона

цедра 1 апельсина

1 ч.л. кориці

30 г вершкового масла

30 г цукрової пудри

Приготування

На ніч чи за добу до приготування залийте цукати, родзинки та мигдаль ромом. Залиште настоюватися. Готуємо опару. У велику миску налийте тепле молоко (приблизно 36 градусів). Накришіть туди дріжджі та 50 грамів цукру. Гарно перемішайте. Накрийте харчовою плівкою та залиште на 15 хвилин. Пізніше до цієї суміші додайте просіяне борошно, сіль, ще 50 г цукру звичайного та ванільний. Вбийте туди ж яйце та жовтки. Додайте масла та замісіть однорідне тісто, яке не буде липнути до рук. Готове тісто накрийте харчовою плівкою та лишіть на 50 хвилин у теплому місці без протягів. Натріть цедру лимона та апельсина. Злийте з цукатів рідину, додайте цедру та корицю. Перемішайте. Розкачайте тісто в пласт товщиною 1 см, викладіть начинку та розподіліть по поверхні. Закрутіть тісто довільним чином і вмішайте таким методом начинку в тісто. Розділіть тісто надвоє. Трохи розкачайте кожну частину та підкрутіть, як на рулет. Перекладіть штолени на застелене пергаментом деко. Залиште на на 20 хвилин, аби штолени “підросли”. Розігрійте духовку до 180 градусів. Випікайте штолени 35-40 хвилин до рум’яності на режимі верх-низ. Ще гарячими відразу з духовки змастіть штолени розтопленим вершковим маслом та щедро притрусіть цукровою пудрою через ситечко. Покладіть кожний штолен у фольгу. Щільно замотайте та покладіть до холодильника.

