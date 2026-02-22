Як залучити гроші у своє життя / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Існує безліч порад щодо того, як покращити фінансове становище, однак багато хто забуває: наші думки та внутрішній стан щодня впливають на те, які можливості ми притягуємо. Саме тому вечір — найкращий час для роботи з підсвідомістю, адже перед сном мозок переходить у стан, коли установка легко «входить» у глибокі психологічні шари. Є одна коротка, але надзвичайно дієва фраза, яка з часом змінює ставлення до грошей, долає внутрішні блоки і налаштовує на успіх.

Фраза, яку варто повторювати щовечора, щоб завжди було багато грошей

«Я відкритий (-а) для багатства, і нові гроші приходять до мене кожного дня».

Це не магія у буквальному сенсі — це психологічний інструмент, який працює завдяки кільком важливим механізмам.

Реклама