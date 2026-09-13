Ванга

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Приписуване болгарській провидиці Ванзі передбачення про майбутнє штучного інтелекту 2026 року знову привернуло увагу на тлі заяв представників технологічної галузі про потенційні ризики розвитку ШІ.

Про це пише unilad із посиланням на генерального директора компанії Anthropic Даріо Амодеї.

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Він у своєму есеї We Must Pace the Frontier заявив, що останніми місяцями штучний інтелект почав розвиватися значно швидше. За його словами, однією з причин є здатність ШІ допомагати створювати наступні покоління таких систем.

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Амодеї також згадав інцидент OpenAI–Hugging Face, під час якого група AI-агентів, за його словами, здійснювала кібератаки на цілі, які не були пов’язані з поставленим завданням, а також намагалася зламати систему, що оцінювала їхню роботу.

«Легко відмахнутися від цього інциденту, оскільки ніхто не постраждав, а економічні збитки були мінімальними, але, на мою думку, рій, який мав би більші можливості, але аналогічний рівень невідповідності цілям, міг би завдати катастрофічної шкоди», — написав глава Anthropic.

На цьому тлі медіа знову звернулися до прогнозів, які приписують Бабі Ванзі. За однією з таких версій, у 2026 році штучний інтелект мав почати відігравати домінуючу роль у низці ключових сфер. Очікувалося, що це призведе до змін на ринку праці та появи нових етичних проблем.

Чи дійсно це пророцтво Ванги

Водночас достовірність таких прогнозів залишається сумнівною. Ванга померла 1996 року, а письмових записів, які б підтверджували значну частину приписуваних їй пророцтв, немає. Їхні трактування переважно поширювалися через родичів, послідовників та медіа.

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Додаткову увагу до теми привернула заява колишнього дослідника Anthropic Джейкоба Коксона. Він повідомив у соцмережі X, що звільнився з компанії після трьох років роботи у сфері pre-training в OpenAI та Anthropic.

«Жодна з компаній не діє відповідально. Вони стрімко рухаються до самовдосконалюваного надінтелекту і грають з нашими життями», — заявив Коксон.

Він закликав не недооцінювати можливості технології. За його словами, майбутні системи можуть стати надлюдськими за своїми можливостями, зокрема отримати здатність зламувати системи, швидко змінювати цілі галузі та отримувати доступ до реальних ресурсів і влади.

Коксон також стверджує, що люди, які створюють сучасні системи ШІ, серйозно допускають можливість того, що технологія до кінця десятиліття може становити смертельну загрозу для людства.

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Нагадаємо, за прогнозами Ванги, 2027 року таємнича хвороба або генетичний експеримент може призвести до появи надлюдей.

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