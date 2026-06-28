Як приготувати ідеальну гречку / © unsplash.com

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Більшість господинь варить гречку лише із сіллю та вершковим маслом. Однак професійні кухарі давно використовують простий секрет, який допомагає зробити звичайну кашу значно ароматнішою. Для цього достатньо додати під час приготування зіру чи кумин — спецію, яка ідеально поєднується з природним горіховим смаком гречки. Зіра має теплий, пряний аромат із легкими горіховими та землистими нотками. Саме тому вона не перебиває смак крупи, а робить його більш глибоким і насиченим. У багатьох кухнях світу її використовують не лише для плову, а й для різноманітних каш та гарнірів.

Як правильно додавати зіру у гречку

Найкращий результат дає не мелена, а ціла зіра.

Перед варінням достатньо висипати половину чайної ложки насіння на суху гарячу сковороду й прогріти 1–2 хвилини. Як тільки з’явиться насичений аромат, спецію слід одразу додати у воду разом із промитою гречкою.

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Під час варіння зіра поступово віддає свої ефірні олії, завдяки чому каша набуває тонкого східного аромату, але не стає різкою чи гострою.

Що ще зробить гречку ідеальною

Є ще кілька кулінарних хитрощів, які допоможуть отримати розсипчасту кашу:

перед варінням обсмажити суху гречку 3 хвилини;

використовувати співвідношення одна частина крупи до двох частин води;

не перемішувати кашу під час приготування;

після вимкнення вогню залишити каструлю під кришкою ще на 10 хвилин.

Саме в цей час зерна повністю вбирають залишки вологи й стають пухкими.

З чим найкраще поєднується така гречка

Гречка із зіркою чудово смакує з печерицями, тушкованою цибулею, куркою, яловичиною, запеченими овочами та домашніми котлетами. Якщо після приготування додати шматочок вершкового масла або ложку топленого масла гхі, аромат стане ще більш насиченим.

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Щоб смак вийшов по-справжньому ресторанним, замість звичайної води можна використовувати овочевий або курячий бульйон. У поєднанні із зіркою він надає гречці глибокого смаку без великої кількості спецій чи соусів.

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