Гроші можуть зіпсуватися навіть удома: як звичайна фольга може врятувати банкноти

Як зберігати гроші / © Credits

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Люди, які зберігають частину заощаджень удома, іноді загортають банкноти в алюмінієву фольгу. Такий спосіб може створити додатковий бар’єр від світла, пилу та дрібних частинок, однак має суттєве обмеження — він не врятує гроші від вологи.

Про це повідомило видання Gazeta.pl.

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Алюмінієва фольга обмежує прямий контакт банкнот із навколишнім середовищем. Водночас розраховувати на неї як на повноцінний спосіб тривалого зберігання готівки не варто.

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Чому волога може зіпсувати банкноти

Перед пакуванням гроші мають бути повністю сухими. Якщо разом із банкнотами під фольгою залишиться волога, вона не зможе нормально випаровуватися. З часом це може призвести до появи плям та погіршення стану паперу.

Це правило стосується й інших способів зберігання. Сухими банкноти потрібно класти до коробки, шухляди або сейфа, особливо якщо гроші планують не діставати протягом кількох місяців.

Для додаткового захисту готівку можна спочатку обгорнути папером, придатним для тривалого зберігання документів, а вже потім — алюмінієвою фольгою. За ризику підвищеної вологості може знадобитися пакетик силікагелю, який поглинає її надлишок.

Водночас банкноти не варто сильно стискати чи згинати. Небажано також зберігати їх разом із монетами: тверді предмети здатні залишити вм’ятини або пошкодити папір. Гумки для грошей теж не найкращий варіант для тривалого зберігання, оскільки з часом вони старіють і можуть залишати сліди.

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Де краще зберігати готівку

Навіть правильно запаковані банкноти можуть постраждати, якщо залишити їх у невідповідному місці. Гроші не рекомендують тримати біля батарей, печей та інших джерел тепла, під прямим сонячним промінням, а також там, де можливі протікання чи утворення конденсату.

Для готівки краще обирати сухе й прохолодне місце без значних перепадів температури. Якщо гроші зберігаються довго, їхній стан варто час від часу перевіряти, звертаючи увагу на вологу, плями та інші пошкодження.

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