Гроші їх не люблять: знаки зодіаку, які завжди мають проблеми з фінансами

Які знаки зодіаку завжди мають проблеми з грошима / © Mixnews

Реклама

Кажуть, що гроші люблять порядок і впевненість, а ще тих, хто вміє правильно ними розпоряджатися. Проте астрологи стверджують, що на фінансову поведінку впливає не лише досвід чи освіта, а й характер, закладений зірками. Деякі знаки зодіаку ніби притягують грошові труднощі — то не можуть заощадити, то витрачають усе до копійки. Але все не так безнадійно, адже розуміння своїх слабких сторін допомагає змінити фінансову долю.

Риби

Риби часто живуть у світі емоцій, а не розрахунків. Вони можуть віддати останні гроші на подарунок або допомогу друзям, не думаючи про завтра. Їм складно планувати бюджет, бо вони покладаються на інтуїцію, а не на цифри. Рибам варто навчитися відкладати хоча б 10% доходу, навіть маленька сума створить відчуття стабільності.

Терези

Терези прагнуть гармонії, але часто витрачають гроші, щоб підтримати гарний імідж і створити комфортну атмосферу. Вони не завжди рахують, скільки витрат можуть собі дозволити, головне, щоб було красиво. Їм варто вести список витрат і доходів, це допоможе знайти баланс між бажаним і можливим.

Реклама

Близнята

Близнята не люблять одноманітності, тому їхні фінанси коливаються, як маятник. Сьогодні вони можуть заробити багато, а завтра все втратити через спонтанні рішення або ризикові проєкти. Їм важко зосередитись на довгострокових цілях. Вони мають складати короткі фінансові плани на тиждень чи місяць — це допоможе не втрачати орієнтири.

Стрілець

Для Стрільців найголовніше — це свобода. Вони заробляють легко, але так само легко витрачають. Їхня віра в краще майбутнє заважає побачити реальні ризики. Гроші до них приходять швидко, але й зникають непомітно. Їм треба користуватися фінансовими додатками — це допоможе контролювати витрати без втрати відчуття свободи.

Рак

Раки часто прив’язуються до речей, людей і спогадів. Через це вони можуть витрачати гроші на «емоційну безпеку», наприклад, купівлю речей, що нагадують дитинство та комфортний дім. Вони бояться ризикувати, тому рідко інвестують. Замість зберігати гроші «під подушкою» Ракам варто класти їх на депозит чи в інвестиційний фонд.