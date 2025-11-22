Грудень 2025: чи будуть українці відпочивати на Різдво / © unsplash.com

Грудень для багатьох українців — це період передсвяткової метушні та бажання нарешті видихнути після напруженого року. Саме в цей час особливо хочеться бодай трохи перепочити. У матеріалі дізнаєтесь, як виглядатиме графік вихідних у грудні та чи передбачені додаткові дні для відпочинку.

Грудень 2025 року: скільки робочих і вихідних днів

Грудень 2025 року традиційно налічуватиме 31 календарний день, серед яких 23 відведено для роботи та 8 — для відпочинку (субота і неділя).

Тобто виходить, що українці працюватимуть 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 і 31 грудня. А відпочиватимуть 6 і 7, 13 і 14, 20 і 21, 27 і 28 грудня.

Міжнародні та державні свята в грудні 2025 року: календар, що і коли святкуємо

Міжнародні та державні свята в грудні 2025 року / © ТСН

1 грудня — Всесвітній день боротьби пpоти СНІДу; День працівника прокуратури; День невролога;

2 грудня — Міжнародний день боротьби за скасування рабства;

3 грудня — Міжнародний день людей з інвалідністю;

4 грудня — Міжнародний день банків; День ракетних військ і артилерії;

5 грудня — День працівників статистики; Міжнародний день волонтера; Всесвітній день ґрунтів;

6 грудня — День Збройних Сил України ; День святого Миколая ;

7 грудня — Міжнародний день цивільної авіації; День місцевого самоврядування; День української хустки;

9 грудня — Міжнародний день боротьби проти корупції; Міжнародний день пам’яті жертв злочину геноциду;

10 грудня — День прав людини; Всесвітній день футболу;

11 грудня — Міжнародний день гір; Всесвітній день хворого на бронхіальну астму;

12 грудня — День Сухопутніх військ Збройних Сил України; Міжнародний день загального охоплення послугами охорони здоров’я;

14 грудня — День благодійництва; День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (День ліквідатора);

15 грудня — День працівників суду;

17 грудня — День працівника державної виконавчої служби;

18 грудня — Міжнародний день мігрантів; День працівників органів РАЦСу; День військової контррозвідки СБУ;

19 грудня — День адвокатури; Міжнародний день допомоги бідним;

20 грудня — Міжнародний день солідарності людей;

21 грудня — День народження кросворду;

22 грудня — День енергетика; День дипломатичної служби України;

23 грудня — Всесвітній день сноуборду;

24 грудня — День працівників архівних установ;

25 грудня — Різдво Христове ;

27 грудня — Міжнародний день протиепідеміологічної готовності;

29 грудня — День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України;

31 грудня — новорічна ніч.

Чи будуть додаткові вихідні на Різдво та Новий рік

Різдво Христове в Україні має статус державного свята. Тривалий час віряни східного обряду святкували його 7 січня відповідно до юліанського календаря. Згодом країна перейшла до святкування 25 грудня — за новоюліанським і григоріанським стилями.

2025 року Різдво припадає на четвер. Формально цей день вважається святковим і передбачає додатковий вихідний для громадян, які працюють.

31 грудня 2025 року випаде на середу, а отже, зустріч Нового, 2025 року українці святкуватимуть у ніч проти четверга.

Однак від лютого 2022 року в країні продовжує діяти воєнний стан, що повністю змінює правила щодо святкових неробочих днів. У період воєнного стану додаткові вихідні не призначаються, тому навіть державні свята не гарантують відпочинку.

Після набуття чинності 24 березня 2022 року Законом України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану” № 2136-IX дію норм, які забороняють залучення працівників до роботи у святкові та неробочі дні (статті 71 і 73 КЗпП), було тимчасово зупинено. Це означає, що на період війни поняття святкових та неробочих днів фактично не застосовується, і працівники можуть працювати у ці дні на загальних умовах оплати.

Разом із тим, роботодавці приватного сектору мають право самостійно вирішувати, чи надавати своїм співробітникам додатковий вихідний — це залишається їхньою внутрішньою політикою.