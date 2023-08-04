Хрумка, смачна із золотистою скоринкою: як краще всього смажити картоплю

Підсмажити ідеальну картоплю зі скоринкою зовсім не важко, якщо знати кілька важливих нюансів.

Смажена картопля є універсальною та популярною стравою. Її можна подавати як соло, так і в поєднанні з іншими продуктами. Однак, щоб досягти правильної консистенції та смаку, потрібно знати, як краще всього смажити картоплю, на чому, на якому вогні тощо.

Як смажити картоплю на сковороді

Найчастіше картоплю смажать саме на сковороді. Щоб страва вийшла дійсно смачно, потрібно запам'ятати деякі важливі нюанси:

Підберіть ідеальний сорт — для смаження найкраще підходять сорти з помірним вмістом крохмалю та вологи. Краще брати червоні чи рожеві бульби середнього розміру. Візьміть правильну сковороду — важливо, щоб посудина мала товсте дно, тоді тепло буде розподілятися рівномірно, а стінки зберігатимуть температуру довше. Ідеально підходять сталеві, чавунні сковорідки, які мають високі стінки. Визначтесь з олією для смаження — найкраще для приготування цієї страви підходить рафінована олія, можна використовувати також вершкове масло. Якщо ви дотримуєтесь правил здорового харчування, краще замінити їх кокосовою чи оливковою олією, але вони мають специфічний смак, який не всім подобається. Підготуйте бульби — помити та почистити картоплю. Як різати картоплю для смаження? Оптимальними будуть скибочки товщиною приблизно 7-8 мм. Якщо хочеться брусочків побільше, спочатку їх потрібно п'ять хвилин проварити. Посмажте картоплю — спочатку потрібно добре розігріти на сковороді олію чи масло, викласти усю картоплю разом (зверніть увагу, що ви повинні легко перемішувати її в процесі приготування), злегка зменшити вогонь (до середнього) і не зачіпати бульбу 5-7 хвилин. Також не можна в цей час накривати сковорідку кришкою. Саме в цей момент утвориться карамельна скоринка. Тепер картоплю можна акуратно перемішати. Залишити знову смажитися на 5-7 хвилин. Повторити кілька разів, в залежності від того, скільки картоплі на сковороді. Коли вже половина бульб готові, можна посолити страву, знизити вогонь до мінімуму і накрити кришкою. Готувати 20-25 хв до м'якості.

Як посмажити картоплю зі скоринкою

Від попереднього способу процес приготування картоплі зі скоринкою не сильно відрізняється, але потрібно звернути увагу на деякі нюанси:

перед нарізуванням бульб на шматочки їх потрібно на 40 хв занурити у воду, це прибере лишній крохмал;

обсмажувати картоплю краще маленькими партіями на добре розігрітій сковороді з товстим дном;

кожен шар картоплі обсмажується 5-7 хвилин до золотистої скоринки;

солити страву краще безпосередньо перед подаванням на стіл.

Як посмажити картоплю з цибулею

Як правильно смажити картоплю? / Фото: pixabay.com

Смажена картопля чудово поєднується з цибулею, яка додає страві цікавішого та соковитішого смаку. Покроково процес смаження виглядає так:

Спочатку підготовка інгредієнтів — бульби миють, чистять і нарізають тоненькими скибочками. Цибулю середнього розміру очищають та дрібно нарізають. Тепер можна починати смажити — сковорідку попередньо розігрівають, всипають порцію картоплі і підсмажують до напівготовності. Після цього додають цибулю. Смажать все разом до моменту, коли цибуля стане м'якою і набуде золотистого відтінку.

Як смажити картоплю з грибами: покроково

Смажити картоплю можна з різними видами грибів, але найбільше підходять печериці, білі, опеньки, лисички. Картоплю та гриби попередньо миють, очищають, ставлять сковороду на вогонь і наливають олію. Потрібно добре нагріти посуд перед смаженням.

Спочатку в сковороду відправляють картоплю, адже їй потрібно більше часу, щоб приготуватися. Коли картопля вже напівготова, можна додавати гриби. Тепер страву можна посолити, поперчити, додати спеції. Смажать до готовності всіх інгредієнтів. Зазвичай для приготування печериць потрібно 6-8 хвилин, а білих грибів до 15 хвилин.

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