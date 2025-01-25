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Хрусткі деруни за п'ять хвилин: рецепт швидкої та дуже смачної страви

Хрусткі деруни за п'ять хвилин: рецепт швидкої та дуже смачної страви

Деруни. / Фото: Credits

Рецепт хрустких і соковитих дерунів.

Іноді господині відкладають приготування дерунів, бо це довго. Та ще й картоплі слід чимало натерти. Втім, скоротити час допоможе блендер, на якому можна подрібнити картоплю до страви. Тепер приготування не триватиме вічність. А самі деруни вийдуть хрусткими і соковитими. 

Рецептом дерунів поділилася фуд-блогерка alionakarpiuk. 

Інгредієнти

  • п'ять картоплин
  • одне яйце
  • одна цибуля
  • сіль, спеції за смаком
  • олія
  • сметана

Приготування

1. Чистимо та ріжемо на невеликі кубики картоплю і цибулю. Частину овочів перебиваємо у блендері. Готуємо тісто на деруни у 2 підходи. Картоплю не потрібно віджимати руками.

2. До отриманого тіста для дерунів додати сіль, спеції за смаком і  яйце. Перемішуємо усе до однорідності.

3. Добре розігрійте сковорідку для смаження, влити трохи олії. Столовою ложкою викладайте тісто для дерунів. Смажити їх по дві хвилини з кожного боку.

4. Викладіть деруни на серветку, щоб промокнути олію. Подавайте до столу зі сметаною.

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