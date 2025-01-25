Хрусткі деруни за п'ять хвилин: рецепт швидкої та дуже смачної страви

Рецепт хрустких і соковитих дерунів.
Іноді господині відкладають приготування дерунів, бо це довго. Та ще й картоплі слід чимало натерти. Втім, скоротити час допоможе блендер, на якому можна подрібнити картоплю до страви. Тепер приготування не триватиме вічність. А самі деруни вийдуть хрусткими і соковитими.
Рецептом дерунів поділилася фуд-блогерка alionakarpiuk.
Інгредієнти
- п'ять картоплин
- одне яйце
- одна цибуля
- сіль, спеції за смаком
- олія
- сметана
Приготування
1. Чистимо та ріжемо на невеликі кубики картоплю і цибулю. Частину овочів перебиваємо у блендері. Готуємо тісто на деруни у 2 підходи. Картоплю не потрібно віджимати руками.
2. До отриманого тіста для дерунів додати сіль, спеції за смаком і яйце. Перемішуємо усе до однорідності.
3. Добре розігрійте сковорідку для смаження, влити трохи олії. Столовою ложкою викладайте тісто для дерунів. Смажити їх по дві хвилини з кожного боку.
4. Викладіть деруни на серветку, щоб промокнути олію. Подавайте до столу зі сметаною.