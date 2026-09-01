Грибний сезон у розпалі: які гриби збирати у вересні 2026 року та де їх шукати

Календар грибника 2026 / © iStock

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Вересень вважається одним із найурожайніших місяців для грибників. Після осінніх дощів у лісах можна знайти білі гриби, опеньки, маслюки, лисички та інші популярні види.

Про це повідомило видання ua.news.

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Початок осені створює сприятливі умови для грибів: ґрунт ще зберігає накопичене влітку тепло, а дощі, ранкові тумани та роса забезпечують достатньо вологи. Водночас температура вже не така висока, як улітку, тому гриби можуть довше залишатися міцними та свіжими.

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На початку вересня ще активно ростуть види, які почали з’являтися наприкінці літа. У другій половині місяця настає сприятливий період для осінніх грибів.

Шукати гриби можна в різних типах лісів. Одні види полюбляють сухі соснові бори, інші частіше ростуть у вологих березових або дубових лісах.

Де шукати гриби у вересні

Білі гриби можна знайти в соснових, дубових і березових лісах. Часто вони ростуть на узліссях, сонячних галявинах та серед моху.

Осінні опеньки варто шукати на старих пеньках, повалених деревах і місцях вирубки. Зазвичай вони ростуть великими групами.

Маслюки найчастіше трапляються у молодих соснових посадках і хвойних лісах. Вони можуть ховатися під хвойним опадом на освітлених ділянках.

Підосиковики та підберезовики ростуть переважно біля коріння осик і беріз. Зустріти їх можна у відповідних листяних гаях та вологих ярах.

Рижики та грузді варто шукати в соснових і ялинових лісах, зокрема у вологій хвойній підстилці та на піщаних ґрунтах.

Лисички ростуть у мішаних лісах, серед моху та вологої трави. Нерідко вони з’являються великими групами.

Як правильно збирати гриби

Найкращим часом для походу до лісу вважається ранок: волога на грибних шапках робить їх помітнішими серед трави та опалого листя. Знайдений гриб можна зрізати або акуратно викрутити, не пошкоджуючи грибницю.

Водночас головним залишається правило безпеки: брати можна лише гриби, у їстівності яких людина повністю впевнена. Перезрілі та пошкоджені гриби краще залишити в лісі. Не слід також збирати гриби біля жвавих автомобільних доріг або промислових зон.

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Зібрані гриби варто перебрати та піддати кулінарній обробці того самого дня. За кімнатної температури вони швидко псуються.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, де найкраще шукати білі гриби, які ділянки лісу варто перевіряти і як не пропустити гриб під листям та мохом.

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