Гризуни підуть з курників і сараїв назавжди: старий сільський метод, який працює безвідмовно

Як позбутися гризунів / © unsplash.com

Гризуни в курниках і сараях — це не просто неприємність, а справжня загроза господарству. Вони псують корм, розносять хвороби, лякають птицю та можуть нищити утеплення й дерев’яні конструкції. Багато хто одразу застосовує отруту й пастки. Але досвідчені селяни знають, що є старий перевірений спосіб, який працює не гірше, а іноді й ефективніше, й не несе небезпеки ні для курей, ні для домашніх тварин.

Як позбутися гризунів у курнику та сараї: народний метод

Секрет методу полягає у використанні різкого природного запаху, який гризуни не переносять на інстинктивному рівні. Йдеться про суміш сухої м’яти, полину та золи. У селах цю комбінацію використовували десятиліттями, особливо там, де не було доступу до магазинних засобів, і саме вона змушувала мишей та щурів залишати приміщення.

Спочатку потрібно висушити м’яту та полин, після чого подрібнити їх руками чи ножицями. Потім трави змішують із просіяною деревною золою у пропорції приблизно один до одного. Зола підсилює дію трав, адже має лужну структуру, яка подразнює лапи та слизові оболонки гризунів, а різкий аромат рослин створює для них нестерпні умови.

Суміш розсипають уздовж стін, у кутах, біля входів, під годівницями та в місцях, де помітні сліди перебування мишей чи щурів.

Ефект зазвичай стає помітним уже за кілька днів. Гризуни починають уникати приміщення, а з часом повністю його залишають. На відміну від отрути, цей спосіб не призводить до загибелі тварин у важкодоступних місцях, що важливо для гігієни та відсутності неприємного запаху. Також він безпечний для курей, котів і собак, адже не містить токсичних речовин.

Додатковою перевагою є те, що такий метод не дає звикання. Якщо пастки гризуни з часом навчаються обходити, то переносимість природних запахів закладена в їхніх інстинктах, вони ігнорувати цього не можуть. Для підтримання ефекту достатньо раз на два-три тижні оновлювати суміш або додавати нову порцію в найбільш проблемних місцях.

Ще один плюс цього старого сільського способу — його доступність. М’яту та полин легко виростити на городі або зібрати, а зола є майже в кожному господарстві, де користуються піччю чи каміном. Завдяки цьому метод не потребує фінансових витрат, але дає стабільний результат.