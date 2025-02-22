Хто кого повинен пропустити: заплутаний тест на правила дорожнього руху з відповіддю

Тести на правила дорожнього руху (ПДР) допомагають водіям перевірити свої знання та підготуватися до іспитів для отримання водійського посвідчення. Вони містять питання з реальних дорожніх ситуацій, знаків, розмітки та основ безпечного керування. Регулярне проходження тестів дозволяє краще орієнтуватися на дорозі та уникати порушень.

Завдання запропонуване на каналі "За! Правилами", воно стосується початку руху та зміни його напрямку. У ситуації, зображеній на малюнку, водій зеленого автомобіля повинен повинен комусь поступитися дорогою. Кому повинен поступитися водій зеленого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Варіанти відповідей

Білому автомобілю. Пішоходу та велосипедисту. Велосипедисту. Велосипедисту та білому автомобілю. Має дати дорогу усім. Не зобов’язаний поступатися нікому.

Аналіз задачі

Тест ПДР

На зображеній ділянці дороги велосипедист рухається прямо по велосипедній доріжці, пішохід переходить дорогу по пішохідному переходу. Білий автомобіль здійснює поворот праворуч, зелений автомобіль — ліворуч. Обидва водії мають намір заїхати на стоянку, позначену дорожнім знаком 5.42.1 "Місце для стоянки".

Згідно з пунктом 10.2 Правил дорожнього руху України: "Виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній, а з'їжджаючи з дороги — велосипедистам і пішоходам, напрямок руху яких він перетинає".

Таким чином, обидва водії перед заїздом на стоянку повинні пропустити велосипедиста та пішохода.

Далі, відповідно до пункту 10.4 ПДР: "Водій, що виконує поворот ліворуч або розворот поза перехрестям з відповідного крайнього положення на проїзній частині даного напрямку, повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам..."

Правильна відповідь

Оскільки зелений автомобіль здійснює поворот ліворуч, він повинен поступитися дорогою всім іншим учасникам руху.

Правильна відповідь №5.

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