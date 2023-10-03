Хто має найдовше і найдивніше прізвище в Україні, яке складається з 50-ти символів

Такого ще ніхто не бачив: як виглядає найдовше і найдивніше прізвище в Україні.

У Тернополі проживає мешканець, який має прізвище, що містить 50 символів, воно вважається найдовшим в Україні. Про нього журналісти зняли сюжет, де він розказав, що змінюючи свої дані, хотів показати, як користується своїм правом свободи вибору.

Як виглядає найдовше прізвище в Україні

Прізвище та ім’я героя відеосюжету має такий вигляд: Бронівогневладислав-Едуардолеонардоконстантинослав Володимиренклименжільєнко-Громинревинградинтеменко. Як говорить сам чоловік, він хотів, щоб його дані містили 70 символів, але у реєстрі зазначено лише 50.

Чоловік змінює свої паспортні дані від 2010 року, вперше це зробив, коли йому виповнилося 24 роки. Тому це вже четверта зміна його особистих даних.

Власник найдовшого прізвища пояснює свої дії наступним чином. Його ім’я Володимир означає – бути в мирі та злагоді з навколишнім світом. А друга частина його імені значить, що його власник – дуже серйозна людина. Слова у прізвищі «грім» і «град» означають, що він намагається дати всьому відсіч.

Таке незвичайне прізвище чоловік створював не сам, йому в цьому допоміг сайт «Вікіпедія». Він багато експериментував з будовою слів: суфіксами та основними частинами прізвища.

Друзі називають свого товариша скороченим іменем «Бронік» або «Бронівогневладислав». Чоловік по батькові Михайлович і змінювати цього поки не збирається.

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