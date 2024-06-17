Хто ви - жайворонок чи сова та до чого тут голуб: визначте свій хронотип

Хто така людина "сова" та людина "жайворонок"

Кожна людина має свій унікальний хронотип. Хронотипом називають природну схильність кожного організму до сну та до бадьорості в певний час. Окрім сну та бадьорості, хронотип впливає на інші життєві функції організму, такі як апетит, фізичну активність та температуру тіла. Саме хронотип "винний" у тому, що в певні періоди дня ми хочем спати. Людей з різною природною схильністю організму до сну та активності зазвичай називають “жайворонком” або “совою”.

Дані досліджень показують, що хронотип, скоріш за все, має значну генетичну складову. Деякі дослідники висувають припущення, що різні хронотопи виникли для виживання мисливців-збирачів — якщо спати по черзі, то завжди знайдеться хтось, хто не спить і пильнує.

Вчені розробили кілька опитувальників, які класифікують суб’єктів за схильністю до ранкового та вечірнього сну. Однак, поділ на умовних “жайворонків” та “сов” не зовсім вірний, насправді хронотопів не два, а більше, ці два, скажімо так, є кінцевими точками. Більшість же людей знаходиться посередині цих точок.

Хто ви — сова, жайворонок чи голуб

Жайворонки самостійно легко прокидаються рано-вранці, зазвичай із задоволенням гарно снідають, дуже продуктивно працюють весь світловий день. Ближче до десятої години вечора вони засинають.

Сови пізно засинають та пізно прокидаються, часто від сніданку взагалі відмовляються. Лишу другій половині дня у сов починається пік активності, вони можуть плідно працювати до пізнього вечора, а то і вночі. Засинати совам важче, ніж жайворонкам, вони не одразу поринають у сон. Інколи, після опівночі їх життя тільки починається.

Багато людей не вкладаються до цих хронотопів, нещодавно до сов та жайворонків приєдналися голуби. До речі, до хронотипу "голуб" психологи відносять 55% населення Землі.

Хто такі "голуби"? Люди цього типу прокидаються достатньо легко по будильнику о 7-9 годині ранку, в них рівномірна фізична та інтелектуальна активність протягом дня, засинають приблизно об одинадцятій.

Для кращої результативності протягом дня психологи радять різним "птахам" дотримуватися таких порад.

Поради для "сов"

Прокидайтеся повільно, дозвольте собі подрімати пару хвилин після дзвінка будильника.

Усі важливі та складні завдання плануйте на другу половину доби.

У людей — сов шлунок починає працювати через декілька годин після пробудження, тож зранку просто випийте склянку води або з'їжте яблуко.

Плануйте легкі фізичні навантаження не раніше опівдня, а силові навантаження перенесіть на вечір. Оптимальний час для занять спортом - 19-22 години.

Не пийте каву після вечері.

За годину до сну вимкніть комп’ютер, відкладіть планшет чи телефон та провітріть кімнату.

Поради для "жайворонків"

Усі важливі завдання плануйте на першу половину доби.

Замініть ранкову каву зеленим чаєм, щоб не перезбуджувати нервову систему.

Якщо вам потрібно змістити графік, щоб засинати пізніше, спробуйте потроху відкладати час засинання.

Тренуйтеся зранку. Якщо час для тренування є тільки ввечері, спробуйте плавання, чи прогулянки.

За годину до сну вимкніть комп’ютер, відкладіть планшет чи телефон та провітріть кімнату.

Психологи впевнені, що за певних обставин і роботі над собою можна навчитися прокидатися трохи раніше, бути активним в потрібний час доби. Але повністю змінити це не вийде — сова ніколи не зможе стати жайворонком і навпаки.

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