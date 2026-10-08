Гучніші за слонів: які птахи можуть видавати крик на 120 децибелів

Птахи / © pexels.com

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Вчені знайшли одразу двох нових претендентів на звання найгучнішого птаха у світі. Це голоший дзвонарик (bare-throated bellbird) та червононога серієма (red-legged seriema). Гучність їхніх криків може сягати 120 децибелів — приблизно рівня роботи відбійного молотка або бензопили.

Про це пише iflscience із посиланням на Evolution.

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Дослідники також з’ясували, що гучність пташиного голосу може бути пов’язана з розміром тіла та шириною дзьоба.

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Вчені дослідили голоси 123 видів птахів і знайшли найгучніших

Вимірювати гучність пташиних голосів у дикій природі непросто. Звук, який на близькій відстані здається надзвичайно гучним, уже за кількасот метрів може бути майже нечутним. Тому для точних вимірювань потрібно враховувати не лише рівень звуку, а й відстань до птаха.

«Визначити, наскільки гучним є крик птаха, у лабораторії має бути досить просто. Але донедавна робити це в польових умовах було дуже складно, і даних для таких досліджень було вкрай мало», — зазначив Джоао К. Т. Менезес, який виконав це дослідження під час навчання в аспірантурі UMass Amherst.

Щоб отримати необхідні дані, науковці використали лазерні далекоміри, які частіше можна побачити на полях для гольфу, та портативні вимірювачі рівня звуку. Завдяки цьому вони зібрали інформацію про гучність голосів 123 видів птахів, причому для 113 із них такі вимірювання раніше взагалі не проводили.

Результати виявилися показовими. Найтихішим серед досліджених виявився один із видів колібрі — його голос мав гучність близько 64 децибелів, що приблизно відповідає рівню звичайної розмови.

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Голоший дзвонарик і червононога серієма встановили рекорд

Натомість голоший дзвонарик і червононога серієма досягали 120 децибелів. Це можна порівняти з рівнем шуму від відбійного молотка або бензопили.

«Ми виявили надзвичайно велику різницю в максимальній гучності серед 123 видів, які увійшли до нашого набору даних. Різниця між найгучнішим і найтихішим видом становила 58,3 дБ», — зазначили автори дослідження.

Вчені також помітили певний зв’язок між гучністю голосу та зовнішніми характеристиками птахів. Більші птахи з потужнішою мускулатурою могли видавати гучніші звуки, особливо якщо мали ширший дзьоб.

На думку дослідників, це може мати еволюційне пояснення. Великі та сильні птахи можуть бути менш вразливими для хижаків, а тому здатні дозволити собі гучніше заявляти про свою присутність.

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Ширший дзьоб також може сприяти гучнішому голосу. Крім того, дослідники припускають, що гучність може бути пов’язана зі шлюбною поведінкою: птахи можуть використовувати гучні крики, щоб привернути увагу більшої кількості потенційних партнерів.

«Тепер ми знаємо дещо про те, як це відбувається: більші тіла та ширші дзьоби. Але ми ще не знаємо, чому саме. Ймовірно, нам потрібно отримати значно більше даних про набагато більшу кількість видів, щоб зрозуміти, що відбувається з екологічної та еволюційної точки зору», — пояснив Менезес.

Водночас автори роботи наголошують, що птахи здатні видавати звуки, які перевищують за рівнем децибелів голоси значно більших тварин, зокрема слонів. Це означає, що механізми утворення таких гучних звуків ще потребують детального вивчення.

«Такі дослідження неможливо провести лише в лабораторії або просто зібравши дані з інтернету. Потрібно виходити у світ, уважно спостерігати за тим, що бачиш і чуєш», — підсумував співавтор дослідження Джефф Подос.

Нагадаємо, Внаслідок влучання в реабілітаційному центрі у Вишгородському районі Київської області повністю зорів пташиний стаціонар із птахами та котом, а також запаси кормів та обладнання.

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