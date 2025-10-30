Поради, сформовані з допомогою ШІ, люди вважають менш цінними / © Pixabay

Реклама

Науковці дійшли висновку, що поради, сформовані людьми після використання штучного інтелекту, оцінюються іншими як менш цінні, і до них є менше бажання прислухатися.

Про це йдеться в журналі PNAS Nexus.

Поверхневий пошук — менш вагомі поради

Ключова відмінність між традиційним пошуком (наприклад, через Google) та використанням ШІ (наприклад, ChatGPT чи огляд Google від ШІ) полягає в форматі подачі інформації.

Реклама

Традиційний пошук надає ряд джерел, які користувач мусить самостійно аналізувати, що сприяє глибшому зануренню в тему.

Штучний інтелект одразу генерує готову, адаптовану відповідь, скорочуючи час, але, як виявилося, — і глибину засвоєння.

Учасники семи експериментів шукали інформацію про здоровий спосіб життя та сільське господарство. Порівняння результатів показало:

Самі учасники, які використовували ШІ, вважали отриману інформацію більш поверхневою і почувалися менш залученими у процес створення власних порад.

Реклама

Навіть коли ШІ надавав ті самі ключові факти, що й самостійний пошук, готова презентація результатів робила ці дані менш цінними для користувачів.

Отже сторонні учасники, які не знали джерела порад, вище оцінили саме ті рекомендації, що були сформовані людьми після самостійного пошуку інформації.

Ризик для критичного мислення

Науковці застерігають: часте покладання на ШІ для здобуття нових знань може з часом погіршити здатність людей самостійно шукати, аналізувати інформацію та робити власні висновки.

Це дослідження додає аргументів до вже існуючих занепокоєнь щодо впливу ШІ на когнітивні здібності:

Реклама

Раніше було виявлено, що часте використання ШІ, особливо молоддю, пов’язане зі зниженням здатності до критичного мислення.

Також зауважується, що моделі ШІ можуть погіршувати свої здібності з часом (феномен «старіння» ШІ).

Нагадаємо, багато хто вважає, що люди-«сови» просто мають інший ритм життя, і це нормально. Насправді звичка засинати після 23:00 може зашкодити вашому здоров’ю.