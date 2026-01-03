Як зробити капучино вдома / © pexels.com

Весь секрет у правильній підготовці молока та кави. Навіть без професійної техніки можна досягти результату, який не поступається барному.

Перше правило — молоко має бути свіжим і холодним. Саме холодне молоко найкраще збивається і формує стійку піну. Для капучино оптимальне молоко середньої жирності: знежирене не дає потрібної текстури, а надто жирне робить піну важкою.

Кава повинна бути міцною. Найкраще використовувати свіжомелені зерна — тоді смак буде насиченим і ароматним.

Експерти радять готувати каву у турці або френч-пресі — ці методи зберігають багатий аромат і глибину смаку.

Молоко можна збити звичайним вінчиком або навіть у банці з кришкою: наливаєте молоко, закриваєте банку і енергійно струшуєте. Піна формується швидко і тримається довго.

Ще один варіант — підігріти молоко та збити його ручним міксером. Виходить повітряна, щільна текстура. Головне — не перегріти молоко: понад 70 °C білки руйнуються і пінується воно погано. Ідеальна температура — гаряче, але не кипляче молоко.

Після цього молоко можна збити і обережно вилити у каву — пінка повинна лежати щільним, оксамитовим шаром.

Експерти наголошують: смак домашнього капучино залежить від дрібниць. Правильне молоко, свіжі зерна і трохи терпіння роблять напій ідеальним.