Хвороби та шкідники смородини: як розпізнати (фото) та як боротися

Які хвороби можуть бути у смородини, як з ними боротися

Для того, щоб смородина радувала нас врожаєм ягід, потрібно слідкувати за хворобами та шкідниками, які можуть значно ослабити або навіть знищити рослину. Для того, щоб боротьба зі шкідниками та хворобами буда ефективною, насамперед потрібно за ознаками визначити, чим хворіє рослина та підібрати відповідний, ефективний засіб.

Переважно хвороби смородини викликані грибками, найчастіше смородина піддається ураженню у весняний період або на початку літа.

Борошниста або мучниста роса

Найчастіше проявляється після завершення цвітіння. Головна ознака - зелень стає білуватою, з'являється помітний неозброєному оку наліт, ніби листя хтось посипав борошном. Якщо нічого не робити наліт стає більш щільним і поступово перетворюється на темні плями, вражаючи як листові пластини, так і плоди.

Для боротьби з хворобою восени потрібно зібрати і знищити опале листя. Обробити кущі такими фунгіцидами, як фітоспорин, топаз, фундозол та іншими.

Борошниста роса

Антракноз

На листках утворюються рожеві чи яскраво-червоні плями. Разом з неприродним для зеленої маси пігментом утворюються горбики, листя в'яне та опадає.

Уражені частини рослин видаляють та знищують, рослину обробляють в середині літа фунгіцидами.

Антракноз

Стовпчаста іржа

Спори стовпчастої іржі зимують на хвойниках, а навесні повільно переміщаються на плодові кущі. Симптоми хвороби стають помітними ближче до середини літа -- листя смородини набуває бурого або коричневого забарвлення, на нижній стороні листя з'являються характерні горбики.

Щоб уберегтися від цієї хвороби потрібно дотримуватися відстані між рослинами. Для боротьби зі шкідниками обробляти рослини розчином бордоської рідини або такими препаратами, як топаз.

Стовпчаста іржа

Бокальчаста іржа

Вітер переносить на кущі смородини спори бокальчастої іржі зі зернових культур. На вигляд - це крихітні гриби, які дуже виразно виглядають на тлі зеленого листя та які призводить до деформації та опадання плодів.

Для профілактики потрібне видалення уражених рослин. Для боротьби з хворобою обробити рослини препаратами або розчином бордоської рідини.

Бокальчаста іржа

Нектрієве висихання пагонів

Внаслідок зараження пагони починають висихати та відмирати, на гілках утворюються яскраво-помаранчеві горбики.

Для боротьби уражені гілки потрібно видаляти, інструменти після обрізання уражених гілок обпалювати. Рослину обробляти бордоською рідиною.

Нектрієве висихання пагонів

Сіра гниль

Сіру гниль легко розпізнати за досить великими плямами бурого кольору, які згодом трансформуються в темно-сіру, дуже неприємну на вигляд плісняву. Страждає вся рослина, у тому числі плоди.

Для лікування рослини видаляються уражені ділянки та обробляють кущі препаратами, які містять мідь.

Біла плямистість (септоріоз)

Збудники хвороби зимують у сухому листі, а вже з настанням тепла активно поширюються. На листях смородини з'являється багато білих цяток з темно-коричневою облямівкою.

Потрібно обробляти та знищувати опале листя, обробляти рослину препаратами міді.

Біла плямистість

Смородинна попелиця

Якщо ви бачите, що листя набрякло і злегка закрутилося, то велика ймовірність присутності смородинної попелиці. Потрібно уважно оглянути рослини, при детальному аналізі стануть явними бурі плями. Паразит любить жити на тильній стороні листочків.

Для боротьби з попелицею обприскувати навесні смородину навесні Актарою або іншими подібними препаратами. Можна спробувати прикріпити до гілок смородини бадилля томатів, запах якого відлякує попелицю. Ефективним є настій тютюнового пилу, яким обприскують уражені рослини.

Смородинна попелиця

Бруньковий кліщ

Бруньковий кліщ безпосередньо атакує бруньки та висмоктує з них усі соки, спочатку провокуючи легке набухання, а потім в'янення. Якщо його не зупинити, то він переходитиме від однієї бруньки до іншої, доки не знищить їх усіх.

Спочатку потрібно по можливості виявити всі уражені бруньки та видалити їх. Обробити смородину спеціальними препаратами.

Бруньковий кліщ

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