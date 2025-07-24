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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
73
Час на прочитання
2 хв

“Я була в пеклі й бачила душі”: що розповіла жінка після досвіду на межі смерті

51-річна цілителька каже, що після аварії опинилася в пеклі, а потім — у раю. Там вона нібито зустріла архангела.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Портал

Портал / © Pixabay

Жінка на ім’я Йога Премананда каже, що її автомобіль раптово з’їхав із дороги, і вже в наступну мить вона опинилася в моторошній кімнаті, схожій на пекло: «Там були стіни з тіней, вогонь і душі, що кричали про допомогу».

Про це пише Mirror.

За її словами, у цій «потойбічній реальності» з’явився архангел Рафаїл — у чорному плащі, капелюсі й сонцезахисних окулярах. Саме він нібито ухвалив рішення дати жінці другий шанс.

«Він переглядав якісь документи й проштамповував душі. А потім я опинилася в білому тунелі серед інших душ — це вже був рай», — каже Йога.

Вона наголошує, що весь «перехід» супроводжувався сильними емоціями: спершу — страх і шок, потім — спокій і дивна енергія.

Жінка стверджує, що її машина після цього містичного досвіду якимось дивом опинилася неушкодженою на дорозі. Вона впевнена: сила згори дала їй ще один шанс на життя.

«Я відчула, що мене повернули. Частина мене досі залишилась у тому залі очікування на Небесах», — додала вона.

Її історія зібрала тисячі відгуків у соцмережах — від віри до скепсису. Але одне очевидно: досвід Йоги — це ще один приклад того, наскільки незбагненними можуть бути моменти на межі життя й смерті.

Нагадаємо, раніше ми писали, що користувач Reddit запитав медичних працівників про найстрашніші, найзворушливіші та найемоційніші останні слова, які вони почули від своїх пацієнтів. Відповіді медиків виявилися надзвичайно різноманітними і водночас глибоко людяними — історії про страх, біль, надію і смирення, з якими стикаються працівники медицини щодня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
73
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