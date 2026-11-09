"Моє життя промайнуло, наче кіно": люди після клінічної смерті показали свої малюнки

Що відбувається після смерті / © Pixabay

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Люди, які пережили досвід, близький до смерті, розповідали про незвичайні видіння: істот із чистого світла, величезні сади, темні тунелі та сцени з власного життя, які розгорталися перед очима, наче кінофільм. Дослідники проаналізували 50 таких історій і попросили учасників намалювати простори, які вони запам’ятали.

Про це пише Daily Mail.

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Істота з чистого світла та відчуття єдності з усім світом

Один з учасників дослідження описав зустріч із надзвичайно яскравою істотою. За його словами, це була «одна величезна сутність», із якою він відчував цілковиту єдність. Здавалося, цей зв’язок поширювався на все навколо.

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Інші люди розповідали про пейзажі з неймовірно насиченими кольорами, безмежні простори світла, темні коридори та сцени з власного життя, які змінювали одна одну з надзвичайною швидкістю.

Один з учасників пригадував, що його видіння почалося з темряви. Згодом на стінах навколо нього з’явилися епізоди з власного життя — у яскравих кольорах і зі звуком, наче під час перегляду фільму.

Також він побачив істоту, зроблену з «чистого світла», і величезний сад із пагорбами, високою травою, дітьми, які гралися, та тваринами, що вільно гуляли територією.

Деякі учасники описували схожі переживання. Один із них розповів про біле світло за темним коридором, зазначивши, що вхід у цей простір нагадував відкриття Сонця.

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«Я перебував у центрі величезної бульбашки світла. Вона повністю огортала мене. Можу сказати, що я був її частиною», — написав інший чоловік.

Дослідники припускають, що відчуття повного злиття з навколишнім світом нагадує так зване розчинення его — стан, за якого людина перестає відчувати звичну межу між собою та зовнішнім середовищем.

Малюнки людей, які пережили досвід на межі смерті Фото dailymail

Що показали малюнки людей, які пережили досвід на межі смерті

Дослідження опублікували 15 жовтня в журналі Frontiers in Psychology. Науковці хотіли з’ясувати, чи можна за допомогою малюнків відтворити особливості переживань, які людям складно описати словами.

Команда під керівництвом Франс Лернер із лабораторії контемплятивної нейронауки та нейрофеноменології Хайфського університету в Ізраїлі залучила 50 добровольців. Їхні історії попередньо перевірили за допомогою двох усталених опитувальників.

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Більшість учасників пригадували пережитий досвід приблизно через 15 років після події. 42 людини заявили, що їхній стан тоді становив загрозу для життя, ще восьмеро не вважали ситуацію настільки небезпечною.

Учасники проходили сеанси тривалістю до трьох годин. Вони відповідали на запитання та малювали простори, які пам’ятали. Загалом дослідники відтворили 112 окремих етапів видінь, щоб простежити, як змінювалися сцени та сприйняття простору.

У результаті 108 зображень вдалося розподілити на чотири основні категорії:

28 просторів конусоподібної форми;

31 зображення частин кіл або овалів;

20 злегка вигнутих просторів, які здавалися майже пласкими;

29 повних кіл або овалів.

Ще чотири етапи не відповідали цим категоріям або взагалі не мали просторового зображення, тому їх не враховували під час порівняння.

За словами Лернер, деякі люди описували своє бачення так, ніби дивилися крізь вузький прохід, обмежений двома межами. Це відповідало конусоподібній конфігурації. Інші розповідали про вигнуті межі, схожі на частину купола або широку панораму.

Водночас дослідниця наголосила, що йдеться не обов’язково про реальні тунелі, кімнати чи пейзажі. Науковці вивчали саме те, як людина сприймала поле зору — його форму, масштаб і структуру.

Що показали малюнки людей, які пережили досвід на межі смерті / © dailymail.co.uk

Чи можуть ці видіння свідчити про життя після смерті

Дослідники помітили ще одну закономірність: 22 із 28 конусоподібних просторів учасники описували в чорних, сірих, білих або світлих відтінках. Натомість 27 із 31 вигнутого простору, частини кола чи овалу містили кольори.

Конусоподібні зображення також нагадували темні тунелі зі світлом удалині, про які часто розповідають люди після переживання досвіду, близького до смерті.

Науковці припускають, що простір у таких видіннях міг змінюватися залежно від того, куди саме була спрямована увага людини.

Команда також вивчала розповіді про вихід із фізичного тіла та повернення до нього. У цих спогадах часто фігурували протилежні напрямки руху, однак дослідники заздалегідь визначили ці етапи як відокремлення від тіла та повернення.

Водночас після статистичних коригувань науковці не виявили надійного зв’язку між конкретною геометричною формою видіння та загальною інтенсивністю пережитого досвіду.

Дослідники також звернули увагу на схожість деяких описів темних тунелів зі змінами зору, які можуть виникати під час непритомності, нестачі кисню або звуження периферичного поля зору. Проте ці паралелі не доводять, що саме такі фізіологічні процеси спричинили видіння учасників.

Важливо, що науковці не перевіряли незалежно медичні документи добровольців. Тому вони не могли точно встановити, наскільки близько кожен із них перебував до смерті та на якому етапі втрати або відновлення свідомості виникали ці переживання.

Керівниця дослідження Франс Лернер наголосила, що отримані результати не доводять і не спростовують можливості існування свідомості після смерті.

«Мені як дослідниці феноменології не потрібно вирішувати, чи відкриває досвід, близький до смерті, потойбічне життя, чи повністю пояснюється активністю мозку, щоб вивчати його», — зазначила вона.

За словами науковиці, найважливіший висновок полягає в тому, що окремі характеристики таких переживань можна відтворювати, вимірювати та порівнювати між різними людьми.

Наразі команда розробляє спеціальний проєкт, який має стати інтерактивним середовищем, щоби допомогти відтворювати подібні переживання у тривимірному форматі. У майбутньому дослідники планують порівнювати їх із досвідом під час медитації та вживання психоактивних речовин.

Нагадаємо, раніше було розкрито таємницю ляльки Анабель та інші історії про потойбіччя. Йдеться про понад 10 тис. випадків проявів надприродного.

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