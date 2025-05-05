"Я був у пеклі": пастор зі США розповів, що побачив під час клінічної смерті

Клінічна смерть / © Freepik

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Колишній наркозалежний, а нині пастор із Лос-Анджелеса Стів Канг стверджує, що під час восьмигодинної клінічної смерті опинився у пеклі , і досвід був настільки травматичним, що, за його словами, він не побажав би його навіть диктаторам.

Про це пише Daily Star.

Як розповів Канг, усе почалося після спроби самогубства на тлі тривалої наркотичної залежності. Його серце зупинилося під час операції, і поки хірурги намагалися його реанімувати, він пережив візію потойбічного світу.

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“Це було місце без світла. Кам’яна поверхня, жодної рослинності — лише морок і відчуття повної безвиході”, — згадує він.

У цьому просторі, за словами Стіва, він бачив інших людей, прикованих ланцюгами, та гігантські постаті в капюшонах, які здавались охоронцями цього пекельного простору.

“Я усвідомив, що більше не вийду звідти. І вперше в житті зрозумів, що я справді погана людина і заслуговую на це”, — зізнався він у розмові з подкастером Владом Савчуком.

Раніше Стів був буддистом і не вірив у пекло, але, за його словами, саме цей досвід змінив його погляди. Його мати, дізнавшись про ситуацію, звернулася по допомогу до свого єдиного знайомого християнина, який водночас був і колишнім наркоторговцем сина. Той організував групу з восьми людей, які молилися за Стіва.

“Я переконаний, що мене повернули не лікарі. Це сталося завдяки їхнім молитвам”, — сказав він. За його словами, саме в той момент він почув голос, який він вважає голосом Ісуса, що закликав його повернутися до життя.

Після одужання Стів порвав з минулим і нині служить пастором у християнській спільноті LA Gospel Community Church у Каліфорнії.