Чоловік обманув систему доставлення і рік їв безкоштовно: як йому це вдалося

У Японії заарештовано 38-річного безробітного чоловіка за підозрою в масштабному шахрайстві з використанням слабких місць популярної служби доставлення їжі. Такуя Хіґашімото з міста Нагоя (префектура Айті) зумів зробити та з’їсти продуктів на суму понад 3,7 мільйона єн (близько 24 000 доларів США), не заплативши жодної копійки.

Схема «їжа не прибула»

Хіґашімото, який був безробітним протягом кількох років, зробив 1095 шахрайських замовлень. Його метод був простим, але ефективним:

Він вибирав безконтактне доставлення через мобільний додаток. Після отримання їжі він негайно звертався через чат із неправдивим твердженням, що замовлення не було доставлене. На основі цієї скарги він отримував повне відшкодування коштів.

Влада навела приклад схеми, яка сталася 30 липня, коли Хіґашімото, використавши вигадані дані, замовив морозиво, бентоси та курячі стейки. Отримавши замовлення, він миттєво заявив про «недоставлення» і того ж дня отримав 16 000 єн (близько 105 доларів) компенсації.

124 фейкові акаунти та зізнання

Для ускладнення відстеження шахрай використовував надзвичайну конспірацію. Від квітня 2023 року він керував 124 різними обліковими записами на платформі Demae-can, реєструючи їх на фальшиві імена та адреси, купуючи численні передплачені SIM-картки та швидко видаляючи акаунти після використання.

На допиті Хіґашімото зізнався поліції: «Спочатку я просто спробував цей трюк. Я не міг зупинитися після того, як пожинав плоди свого шахрайства».

Реакція платформи та світу

У відповідь на викриття представники служби Demae-can пообіцяли негайно покращити процеси верифікації особи та впровадити нову систему сповіщень для виявлення «аномальної торгової діяльності».

Інцидент викликав хвилю здивування в інтернеті. Користувачі в Японії та Китаї зазначили «розум» і «старанність» шахрая, але водночас різко критикували платформу: «Політика повернення коштів на платформі потребує покращення. Вона надто поблажлива до клієнтів».

Схожі схеми були зафіксовані і в Китаї, де торік троє людей прожили місяць на їжі, отриманій за фейковими поверненнями.

