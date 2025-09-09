"Я не очікувала, що він виросте таким": як маленька такса стала "танком"

Такса Болілло / © скриншот

Власниця такси на прізвисько Болілло була впевнена, що її улюбленець залишиться маленьким, проте собака виріс до верхньої межі стандарту породи і здивував навіть ветеринара.

Незвичайна історія з TikTok про те, як мініатюрне цуценя несподівано перетворилося на велику таксу, стала вірусною і зібрала сотні тисяч переглядів.

Коли власниця такси на прізвисько Болілло вперше привела його додому, він був крихітним. Ветеринар тоді запевнив її, що собака «не виросте набагато більшим», пише «Фокус». Жінка очікувала, що Болілло важитиме приблизно стільки ж, скільки її інша такса на прізвисько Чорізо, близько 11 кілограмів.

Але час розставив усе на свої місця: Болілло виріс до 13,5 кілограмів і вразив навіть лікарів. На опублікованому відео цуценя показане «тоді і зараз».

«Чесно кажучи, я не очікувала, що він виросте таким великим! З таксами ніколи не можна заздалегідь знати, якого розміру вони будуть, навіть якщо батьки мініатюрні», — зізналася господиня.

За даними Американського клубу собаківництва (AKC), невеликі такси зазвичай важать близько 5 кг, стандартні — від 7 до 15 кг. Болілло опинився на верхній межі норми, а сім’я тепер жартівливо називає його «танком».

Експерти зазначають, що у такс складно передбачити зріст. Мініатюрні та стандартні такси належать до однієї породи, і цуценя може успадкувати різні гени. Тому майбутнім власникам варто бути готовими: маленьке цуценя може несподівано перетворитися на справжнього «гіганта» серед такс.

