Як прикрасити ялинку на Новий рік 2027 / © pexels.com

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Звичайні кулі та гірлянди нікуди не зникають, проте їх можна цікаво поєднати з дерев’яними прикрасами, великими бантами, незвичайними підвісками та декором із натуральних матеріалів.

2027 року можна сміливо експериментувати з кольорами. Комусь до душі припадуть традиційні червоні й золоті прикраси, а хтось захоче оформити ялинку в спокійних природних відтінках або створити справжню зимову казку за допомогою срібла та білого декору.

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За східним календарем 2027 буде роком Вогняної Кози. Із цим символом асоціюють теплі кольори, затишок і природність. Тож розповідаємо, як прикрасити ялинку 2027 року, які відтінки поєднувати та на що звернути увагу під час вибору новорічних іграшок.

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Які кольори вибрати для ялинки 2027 року

Колір прикрас багато в чому визначає, який вигляд матиме новорічне дерево. Якщо хочеться створити затишну атмосферу, можна зупинитися на теплих відтінках. Для більш стриманого оформлення підійдуть природні кольори, а любителям яскравого декору варто придивитися до насичених контрастних поєднань.

Ось кілька варіантів, які можна взяти на замітку.

Бордовий і золотий — класика, яка завжди доречна

Якщо вам подобається традиційна новорічна атмосфера, спробуйте поєднати бордові, винні та золоті прикраси. Така ялинка матиме ошатний вигляд, особливо якщо додати кілька скляних куль із блискучою поверхнею та красиві стрічки.

Не обов’язково купувати весь декор в одному кольорі. Наприклад, основою можуть стати бордові кулі, а золоті зірки, банти та невеликі підвіски додадуть потрібних акцентів. На зеленій ялинці таке поєднання виглядає особливо вдало.

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Білий і молочний — для тих, хто любить мінімалізм

Світлі прикраси підійдуть тим, хто не хоче перевантажувати ялинку яскравими деталями. Білі та молочні кулі можна доповнити дерев’яними фігурками, шишками, текстильними бантиками й невеликою кількістю гірлянд.

У результаті вийде легке оформлення, яке добре пасуватиме до скандинавського стилю інтер’єру. До того ж такий декор не потребує великої кількості різноманітних іграшок.

Оливковий і теракотовий — природні відтінки для затишної атмосфери

Якщо червоний і золотий здаються надто звичними, зверніть увагу на оливковий, шавлієвий і теракотовий. Ці кольори добре поєднуються між собою та створюють спокійну, трохи незвичну композицію.

Для такої ялинки підійдуть матові кулі, дерев’яні прикраси, шишки та стрічки з натуральної тканини. Особливо гарно виглядатиме декор, у якому немає надмірного блиску.

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Рожевий, гранатовий і сливовий — для незвичайного оформлення

Любителям оригінальних рішень можна спробувати поєднати кілька насичених, але близьких за настроєм відтінків. Гранатовий додасть ялинці виразності, рожевий зробить оформлення ніжнішим, а сливовий допоможе створити глибину кольору.

Тут головне — не захопитися кількістю прикрас. Краще вибрати кілька красивих іграшок різних розмірів, ніж заповнювати кожну гілку декором.

Срібний, блакитний і темно-синій — зимова класика

Тим, хто хоче створити атмосферу засніженого лісу, сподобається поєднання сріблястих, блакитних і темно-синіх прикрас. Прозорі кулі, блискучі сніжинки та підвіски у формі бурульок доповнять таку композицію.

Особливо ефектно ці кольори виглядають на білій або засніженій ялинці. Для завершення можна використати гірлянду з холодним білим світлом.

Які новорічні іграшки вибрати 2027 року

Навіть якщо ви вирішили прикрасити ялинку в традиційному стилі, кілька незвичайних деталей допоможуть зробити її цікавішою. Наприклад, звичайні кулі можна доповнити прикрасами з іншою фактурою або незвичною формою.

Один із вдалих варіантів — скляні іграшки. Вони красиво відбивають світло гірлянд, а моделі з рельєфом, розписом або перламутровим покриттям додають оформленню особливого шарму.

Також варто звернути увагу на такі прикраси:

Великі банти. Їх можна повісити на кілька гілок або використати замість традиційної верхівки. Особливо гарно виглядають оксамитові та атласні стрічки. Дерев’яні фігурки. Зірочки, янголи, будиночки та інші невеликі прикраси добре поєднуються з природними відтінками. Перлини та намистини. Такий декор підійде для ніжного оформлення. Ним можна доповнити скляні кулі або прикрасити окремі гілки. Геометричні підвіски. Зірки, дзвіночки, ромби та бурульки допоможуть відійти від звичного набору круглих іграшок. Текстильні прикраси. Бантики, фігурки з тканини та плетені елементи додадуть ялинці домашнього затишку.

Не варто купувати все перелічене одночасно. Спочатку визначтеся з кольорами та стилем, а вже потім підбирайте іграшки. Так буде простіше уникнути строкатого оформлення.

Як прикрасити зелену, білу та засніжену ялинку

Ті самі іграшки можуть мати зовсім різний вигляд залежно від кольору ялинки. Тому перед тим, як вирушати за новими прикрасами, подивіться, які відтінки найкраще поєднуватимуться з вашим деревом.

Зелену ялинку можна прикрасити золотими, бордовими, сріблястими або білими кулями. Якщо хочеться чогось незвичайного, спробуйте додати рожеві чи теракотові елементи. Вони добре виділятимуться на темній хвої.

Біла ялинка має гарний вигляд із насиченими прикрасами. Бордовий, смарагдовий, темно-синій і гранатовий створять виразний контраст. Якщо ж вам подобається стриманий стиль, використовуйте прозорі, сріблясті та молочні іграшки.

Засніжену ялинку краще не перевантажувати. Оскільки гілки вже мають декоративне біле покриття, достатньо вибрати два основні кольори. Наприклад, золотий із бордовим або синій зі сріблястим.

Скільки іграшок потрібно для ялинки

Купуючи новорічні прикраси, легко захопитися і придбати набагато більше, ніж насправді потрібно. Щоб цього не сталося, варто заздалегідь приблизно порахувати кількість іграшок.

Для ялинки заввишки близько 180 см можна орієнтуватися на 60–90 куль та інших прикрас стандартного розміру. Якщо дерево дуже пишне, декору може знадобитися більше. Для компактної ялинки, навпаки, вистачить меншої кількості.

Щоб прикраси не зливалися в одну строкату пляму, скористайтеся простим правилом: оберіть один основний колір, один додатковий і ще один для невеликих акцентів.

Наприклад, якщо основою став бордовий, додайте золоті кулі та кілька прозорих підвісок. Якщо ж ви обрали біло-сріблясту гаму, можна розбавити її блакитними іграшками.

Великі кулі краще розміщувати ближче до стовбура, а маленькі — на кінчиках гілок. Так ялинка матиме більш об’ємний вигляд. Не забувайте й про простір між прикрасами: кожна іграшка повинна бути помітною.

Чого не варто робити під час прикрашання ялинки

Іноді навіть красиві та дорогі іграшки не рятують ситуацію, якщо їх неправильно поєднати. Щоб новорічне дерево мало охайний вигляд, зверніть увагу на кілька поширених помилок:

Не використовуйте забагато кольорів. Якщо на ялинці одночасно є червоні, сині, рожеві, зелені, золоті та сріблясті кулі, оформлення може виглядати хаотично. Краще заздалегідь вибрати палітру й дотримуватися її. Не змішуйте всі стилі одразу. Наприклад, дерев’яні прикраси в рустикальному стилі не завжди добре поєднуються з великою кількістю блискучих пластикових іграшок. Якщо хочеться використати різний декор, підберіть спільні кольори або фактури. Не перевантажуйте гілки великими іграшками. Масивні кулі та об’ємні банти можуть приховати інші прикраси. Краще використовувати їх як окремі акценти. Зверніть увагу на гірлянду. Тепле та холодне світло по-різному впливає на сприйняття кольорів. Тому освітлення варто підбирати після того, як ви визначилися з основним декором. Враховуйте колір хвої. Наприклад, темно-зелені іграшки на звичайній зеленій ялинці можуть бути майже непомітними. А білі прикраси на засніжених гілках іноді просто губляться.

Зрештою, прикрашання ялинки не потребує суворого дотримання модних правил. Якщо вам подобаються певні кольори та іграшки, сміливо використовуйте їх. Головне — щоб декор поєднувався між собою, пасував до оселі та створював святковий настрій.

FAQ

У яких кольорах прикрашати ялинку 2027 року?

Для новорічної ялинки 2027 року підійдуть бордовий, червоний, золотий, оливковий, теракотовий, молочний, срібний і темно-синій кольори. Якщо хочеться врахувати символіку року Вогняної Кози, можна віддати перевагу теплим відтінкам і природній палітрі. Водночас варто орієнтуватися на власний смак та інтер’єр.

Які іграшки вибрати для ялинки 2027 року?

Для оформлення ялинки можна використовувати скляні кулі, прозорі підвіски, дерев’яні фігурки, великі банти, перлини та текстильні прикраси. Гарний вигляд матиме поєднання іграшок різних розмірів і фактур. Головне — дотримуватися обраної кольорової гами, щоб декор не виглядав перевантаженим.

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