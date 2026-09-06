Яблучне варення по-новому: три рецепти з несподіваними поєднаннями

Яблука. / © Pixabay

Реклама

Сезон яблук у самому розпалі — достигають різні сорти — від солодких до кислуватих. Саме час не зробити смачні домашні заготівлі на зиму. Яблука чудово підходять для варення, адже з них можна приготувати як класичний густий десерт, так і незвичайні варіанти з ягодами чи пряними добавками.

ТСН.ua підготував три рецепти варення з яблук, які точно варто спробувати цього сезону.

Реклама

Пряне варення з яблук

Інгредієнти:

Реклама

2 кг яблук

1 кг цукру

150 мл води

1 ст. л. лимонного соку

1 ч. л. меленої кориці;

3 бутони гвоздики

¼ ч. л. меленого мускатного горіха

Приготування:

Яблука очистьте від шкірки і серцевини. Наріжте невеликими шматочками. Перекладіть фрукт до каструл, додайте воду та поставте на невеликий вогонь. Варіть 15–20 хв — поки яблука не стануть м’якими. Після цього подрібніть масу блендером до бажаної консистенції. Додайте цукор, лимонний сік, корицю, гвоздику та мускатний горіх. Варіть ще 30–40 хв регулярно помішуючи. Якщо використовували паличку кориці та гвоздику, перед розкладанням у банки їх потрібно дістати. Готове гаряче варення розкладіть у стерилізовані банки та герметично закрийте.

Яблучне варення з обліпихою

Інгредієнти:

2 кг яблук;

500 г обліпихи;

1,2 кг цукру;

100 мл води;

1 ст. л. лимонного соку.

Приготування

Яблука очистьте від серцевини та наріжте шматочками. Нарізані яблука покладіть до каструлі, додайте воду та тушкуйте 15–20 хв — поки вони не розм’якнуть. Обліпиху переберіть і промийте. Перекладіть до окремої каструлі і проваріть 15-10 хв. Якщо хочете отримати ніжне варення без кісточок, перетріть через сито. Потім змішайте у каструлі яблука і обліпиху. Фруктово-ягідну масу перебийте блендером. Додайте цукор і лимонний сік. Варіть на невеликому вогні 30–40 хв, постійно помішуючи. Гаряче варення розкладіть у стерилізовані банки та закрийте кришками.

Яблучне варення з базиліком

Інгредієнти:

Реклама

2 кг яблук

1 кг цукру

150 мл води

1 лимон

25–30 г свіжого базиліку

1 пакетик ванільного цукру

Приготування

Яблука очистьте від серцевини та наріжте шматочками. З лимона зніміть трохи цедри та вичавіть сік. Яблука перекладіть до каструлі, додайте воду, лимонну цедру та сік. Варіть 15–20 хв до м’якості. Подрібніть яблука блендером, додайте цукор і ванільний цукор. Після цього знову варіть на невеликому вогні приблизно 30 хв, періодично помішуючи. Базилік помийте, обсушіть і дрібно наріжте. Додайте його до варення приблизно за 5–7 хв до завершення приготування. Готове варення розкладіть гарячим у стерилізовані банки та герметично закрийте.

Нагадаємо, ми ділилися рецептами варення зі слив з несподіваними смаками.

Новини партнерів

Новини партнерів