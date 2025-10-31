ТСН у соціальних мережах

Яблучні панкейки: рецепт сніданку, який сподобається кожному членові сім'ї

Пухкі яблучні оладки на кефірі готуються всього за кілька хвилин, а аромат кориці наповнює дім затишком.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Яблучні панкейки.

Яблучні панкейки. / © instagram.com/alonka_good

Яблуко - фрукт, який може стати основою для смачного сніданку. Як щодо панкейків з яблуками? Вони готуються всього за кілька хвилин, але є ідеальним варіантом для сніданку.

ТСН.ua підготував рецепт яблучних панкейків на кефірі.

Інгредієнти:

  • 1 яблуко

  • 1 яйце

  • 1 ст. л цукру

  • 100 мл теплого кефіру

  • 0,5 ч. л соди

  • 4 ст. л борошна

  • кориця

Приготування

  1. Яйце поєднуємо з цукром. Збиваємо до тих пір - поки цукор не розтане.

  2. Додаємо теплий кефір та соду. Гарно перемішуємо.

  3. Всипаємо у яєчно-кефірну масу борошно.

  4. Натираємо на дрібній терці яблуко. Додаємо до усієї маси, перемішуючи до однорідності.

  5. Смажимо на добре розігрітій сковорідці на низькому вогні.

Нагадаємо, ми ділилися рецептом смачних та пухких оладок з яблук.

