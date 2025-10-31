Яблучні панкейки: рецепт сніданку, який сподобається кожному членові сім'ї

Яблучні панкейки. / © instagram.com/alonka_good

Яблуко - фрукт, який може стати основою для смачного сніданку. Як щодо панкейків з яблуками? Вони готуються всього за кілька хвилин, але є ідеальним варіантом для сніданку.

ТСН.ua підготував рецепт яблучних панкейків на кефірі.

Інгредієнти:

1 яблуко

1 яйце

1 ст. л цукру

100 мл теплого кефіру

0,5 ч. л соди

4 ст. л борошна

кориця

Приготування

Яйце поєднуємо з цукром. Збиваємо до тих пір - поки цукор не розтане. Додаємо теплий кефір та соду. Гарно перемішуємо. Всипаємо у яєчно-кефірну масу борошно. Натираємо на дрібній терці яблуко. Додаємо до усієї маси, перемішуючи до однорідності. Смажимо на добре розігрітій сковорідці на низькому вогні.

