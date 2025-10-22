ТСН у соціальних мережах

Яблучний брауні, який тане в роті: простий рецепт надзвичайно смачного десерту

Цей неймовірно ніжний яблучний брауні підкорює з першого шматочка.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Брауні / © foodnetwork.com

Осінь — сезон яблук. Отже, час готувати ароматну випічку. Ідеальне поєднання і безпрограшний варіант — яблука та шоколад.

ТСН.ua підготував рецепт яблучного брауні від кулінара Євгена Клопотенка.

Інгредієнти

  • 700 г яблук

  • 4 яйця

  • 3 ст. л. цукру

  • 10 г ванільного цукру

  • 30 г масла

  • 2 ст. л. борошна

  • 1 ст. л. какао

  • 1 ч. л. розпушувача

  • 85 г темного шоколаду

  • дрібка солі

  • вершкове масло для змащування форми

  • борошно для підготовки форми

Приготування

  1. Почистьте яблука, видаліть серцевину та поріжте кубиками. Паралельно розтопіть вершкове масло.

  2. Викладіть яблука до блендера з чашею, додайте яйця, цукор і ванільний цукор та розтоплене масло Збийте масу до однорідності.

  3. Перелийте отриману масу до миски, додайте просіяне борошно, какао, розпушувач, дрібку солі. Добре перемішайте.

  4. Розтопіть на водяній бані шоколад і вмішайте його в тісто. Маса має бути однорідною.

  5. Форму для випікання змастіть маслом і присипте борошном. Викладіть тісто та рівномірно розподіліть його.

  6. Випікайте брауні в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці протягом 40–45 хвилин.

