- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 109
- Час на прочитання
- 1 хв
Яблучний брауні, який тане в роті: простий рецепт надзвичайно смачного десерту
Цей неймовірно ніжний яблучний брауні підкорює з першого шматочка.
Осінь — сезон яблук. Отже, час готувати ароматну випічку. Ідеальне поєднання і безпрограшний варіант — яблука та шоколад.
ТСН.ua підготував рецепт яблучного брауні від кулінара Євгена Клопотенка.
Інгредієнти
700 г яблук
4 яйця
3 ст. л. цукру
10 г ванільного цукру
30 г масла
2 ст. л. борошна
1 ст. л. какао
1 ч. л. розпушувача
85 г темного шоколаду
дрібка солі
вершкове масло для змащування форми
борошно для підготовки форми
Приготування
Почистьте яблука, видаліть серцевину та поріжте кубиками. Паралельно розтопіть вершкове масло.
Викладіть яблука до блендера з чашею, додайте яйця, цукор і ванільний цукор та розтоплене масло Збийте масу до однорідності.
Перелийте отриману масу до миски, додайте просіяне борошно, какао, розпушувач, дрібку солі. Добре перемішайте.
Розтопіть на водяній бані шоколад і вмішайте його в тісто. Маса має бути однорідною.
Форму для випікання змастіть маслом і присипте борошном. Викладіть тісто та рівномірно розподіліть його.
Випікайте брауні в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці протягом 40–45 хвилин.