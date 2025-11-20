ТСН у соціальних мережах

Ідеальний яблучний пиріг: простий рецепт від відомого шеф-кухаря

Цей яблучний десерт стане одним з ваших улюблених.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Яблука.

Яблука / © unsplash.com

Осінь можна назвати сезоном випічки з яблуками. Ми підготували для вас ідеальний рецепт яблучного пирога, який стане вашим улюбленим осіннім десертом. Він простий у приготуванні, але дуже смачний.

ТСН.ua підготував рецепт від шеф-кухаря Володимира Ярославського.

Інгредієнти для начинки

  • 1,3–1,4 кг яблук (найкраще «Муцу» або «Голден»)

  • 190 г цукру

  • 60 г вершкового масла 82,5%

Інгредієнти для тіста

  • 210 г борошна

  • 140 г вершкового масла

  • 60 г крижаної води

  • сік лимона

  • сіль

Приготування

  1. Усі інгредієнти мають бути холодними. До просіяного борошна натираємо на великий тертці вершкове масло. Швиденько робимо, щоб суміш не нагрівалася і масло не розм’якшувалося.

  2. Коли всі шматочки стали схожі на пластинки в борошні, збираємо тісто в купу. Всередину доливаємо підкислену лимоном воду і сіль.

  3. Обережно все перемішуємо. Це тісто іноді називають швидким листковим. Шматочки масла, що залишилися, дадуть тісту розшарування.

  4. Тісто загортаємо у плівку і кладемо до холодильника.

  5. Готуємо начинку. Очищаємо від шкірки яблука та розрізаємо на чотири частини «дольками».

  6. На пательню висипаємо цукор і чекаємо, коли він почне плавитися. Потім повільно перемішуємо лопаткою, щоб утворилась карамель.

  7. Після цього відставляємо пательню, додаємо шматок вершкового масла.

  8. Коли масло розтане, переливаємо цю суміш до форми для запікання. Викладаємо шматочки яблука бочком, один біля одного на карамельну масу.

  9. Дістаємо тісто з холодильника. Починаємо його розкачувати, складаючи навпіл як листкове. Зробіть це три-чотири рази. Потім розкачайте його та викладіть наверх на яблука.

  10. Ставимо пиріг до духовки, яка розігріта до 175–180 градусів. Випікаємо приблизно 30–35 хвилин.

Нагадаємо, ми ділилися рецептом яблучного пляцка, який підкорить з першого шматочка.

