Яблучний Спас 2026 року: коли святкуємо, що можна і не можна робити та які традиції принесуть удачу

Яблучний Спас 2026 року / © pexels.com

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Для вірян цей день символізує духовне оновлення, вдячність за врожай і благословення плодів нового сезону. Саме тому щороку мільйони українців несуть до храму кошики з яблуками, виноградом та іншими дарами природи.

Після переходу Православної Церкви України на новоюліанський календар дата свята змінилася.

Коли Яблучний Спас 2026 року

2026 року Яблучний Спас припадає на четвер, 6 серпня. Раніше його святкували 19 серпня, однак після календарної реформи більшість українських церков перейшла на нові дати, тому свято змістилося на 13 днів.

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Чому свято називають Яблучним Спасом

Офіційна церковна назва цього дня — Преображення Господнє. Згідно з Євангелієм, саме цього дня Ісус Христос преобразився перед своїми учнями на горі Фавор, відкривши їм свою божественну славу.

У народній традиції свято отримало назву Яблучний Спас, адже саме в цей період достигають перші яблука нового врожаю. Здавна люди приносили їх до храму на освячення як символ подяки Богові за щедрість землі.

Що святять у церкві

До святкового кошика найчастіше кладуть:

яблука;

груші;

виноград;

сливи;

мед;

сезонні фрукти;

колоски пшениці або жита.

Не існує суворого переліку продуктів. Головне — приносити плоди нового врожаю з вдячністю та щирими намірами.

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Головні традиції Яблучного Спаса

З покоління в покоління українці зберігають красиві звичаї цього дня:

відвідують святкове богослужіння;

освячують яблука та інші фрукти;

пригощають рідних і сусідів освяченими плодами;

допомагають нужденним;

збираються всією родиною за спільним столом;

дякують за врожай і моляться за добробут сім’ї.

Вважається, що освяченими яблуками варто пригостити дітей, батьків та літніх людей — це символізує любов, достаток і сімейну єдність.

Що не можна робити на Яблучний Спас

Хоча Церква не встановлює великої кількості заборон, у народі існують традиції, яких багато хто дотримується й сьогодні.

У цей день не рекомендують:

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сваритися та ображати інших;

заздрити чи бажати комусь зла;

відмовляти у допомозі тим, хто її потребує;

лаятися та з’ясовувати стосунки;

ставитися до свята байдуже.

Також пам’ятаймо, що Яблучний Спас припадає на період Успенського посту, тому святковий стіл традиційно залишається пісним.

Народні прикмети

Наші предки уважно спостерігали за природою саме цього дня.

Найвідоміші прикмети:

теплий і сонячний день — осінь буде сухою;

дощ на Яблучний Спас — чекати дощового вересня;

багато яблук — наступний рік буде врожайним;

сильний вітер — зима може бути морозною.

Хоча прикмети не мають наукового підтвердження, вони залишаються цікавою частиною української культурної спадщини.

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Що приготувати на Яблучний Спас

Освячені яблука часто використовують для домашньої випічки та десертів. До святкового столу чудово пасують:

яблучний пиріг;

печені яблука з медом;

шарлотка;

узвар із сезонних фруктів;

фруктові салати.

Такі страви чудово підкреслюють атмосферу свята та нагадують про щедрість літа.

FAQ

Коли святкують Яблучний Спас 2026 року?

2026 року Яблучний Спас святкують 6 серпня. Саме цього дня Православна Церква України святкує Преображення Господнє за новим календарем.

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Що не можна робити на Яблучний Спас?

У народній традиції не радять сваритися, ображати близьких, відмовляти в допомозі, заздрити чи влаштовувати конфлікти. День рекомендується провести в молитві, добрих справах і сімейному колі.

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