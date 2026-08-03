Церква / © УНІАН

Реклама

Яблучний Спас або свято Преображення Господнього святкують 6 серпня — цього року це четвер. Це одне з дванадцяти найбільших християнських свят.

Що не можна у жодному разі робити у це свято, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Цей святковий день присвячений Преображенню Ісуса Христа на горі Фавор, куди він піднявся разом з апостолами — Петром, Яковом та Іваном. Під час молитви Його обличчя засяяло, а одяг став білим. Поряд з’явилися пророки Мойсей та Ілля, а з небес пролунав голос Бога: «Це Син Мій Улюблений, Його слухайте». Ця подія стала символом божественної природи Христа та духовного оновлення людини

Реклама

У народі християнські традиції тісно переплелися з давніми звичаями, що пов’язані зі збиранням урожаю. Саме цей цей день отримав назву Яблучний Спас, адже саме в цей період достигають літні плоди. Віряни приносять до храму яблука, груші, виноград, мед та інші дари для освячення.

Традиції Яблучного Спаса

Цього дня відвідують святкове богослужіння, під час якого освячують яблука, виноград, сливи та інші сезонні фрукти. Освяченими плодами пригощали рідних, сусідів і нужденних.

Кошик із фруктами на Яблучний Спас символізує подяку Богові за плоди землі, працю людей і щедрий урожай. Освячені дари у народній традиції мають символічне значення:

яблука — головний символ свята, що уособлює достаток, Боже благословення, здоров’я та вдячність за новий врожай;

виноград — символ життя, радості, духовної зрілості та єдності з Богом, а у християнстві він ще й має особливе значення, адже з нього виготовляють вино для Таїнства Євхаристії;

груші — символізують добробут, сімейне щастя, довголіття та домашній затишок;

сливи — асоціюються з родючістю, достатком і щедрістю природи;

персики та абрикоси — символ молодості, краси, тепла й добробуту.

Що готують на Яблучний Спас

На Яблучний Спас господині готували страви з нового врожаю, насамперед із яблук, груш, слив і меду. Випічкою ділилися з рідними, пригощали сусідів, дітей і нужденних.

Реклама

У регіонах центральної України найчастіше пекли яблучні пироги, шарлотки, відкриті пироги, варили узвар зі свіжих яблук і груш.

На Поділлі популярні не лише пиріжки з яблуками, а ще й медові коржі та пампушки, а також повидло, яке використовували як начинку для випічки.

На Волині і Поліссі варили киселі з ягід і фруктів, готували печені яблука та компоти зі свіжого врожаю.

На заході України Яблучний Спас був приводом приготувати штруделі з яблуками, сирники з фруктовими соусами, медові пляцки та різноманітні пироги. Закарпатські господині ще й славилися лекваром — густим сливовим повидлом. У буковинських селах готували налисники з яблучною начинкою.

Реклама

У південних областях, де достигає багато винограду та персиків, до святкового столу готували фруктові пироги, варення та запіканки. Виноград часто був не менш важливим символом свята, ніж яблука.

Що не можна робити на Яблучний Спас

Більшість цих заборон є народними традиціями, а не церковними приписами. Головний зміст свята — молитва, духовне очищення, вдячність Богові та добрі справи.

У народі існує низка прикмет, яких традиційно дотримувалися цього дня:

не можна сваритися, лихословити, ображати інших і заздрити;

не варто відмовляти у допомозі тим, хто її потребує;

бажано уникати важкої фізичної праці, якщо вона не є нагальною;

не рекомендується влаштовувати гучні розваги та зловживати алкоголем;

не слід марнувати освячені плоди або викидати їх.

Нагадаємо, у серпні церква святкує три Спаси: Медовий (1 серпня), Яблучний (6 серпня) і Горіховий (16 серпня).

Новини партнерів