Яблучний Спас без шарлотки: легкий рецепт печених яблук з медово-горіховою начинкою

Печені яблука / © pixabay.com

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Тут не треба чистити гору яблук чи розкачувати тісто – вийміть серцевину, наповніть плоди медово-горіховою сумішшю й поставте форму в духовку. За 35–45 хвилин вийде шість окремих порцій теплого десерту — для чаю, морозива або просто так.

ТСН.ua ділиться простим рецептом до Яблучного Спаса.

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Інгредієнти

На 6 порцій знадобляться:

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6 середніх яблук;

170 г подрібнених волоських горіхів;

3 столові ложки меду;

2 столові ложки розтопленого вершкового масла;

1 столова ложка цукру;

1 чайна ложка меленої кориці.

Кількість продуктів відповідає рецепту на шість яблук. Мед і масло змішуються з корицею, цукром та горіхами, тому начинка виходить ароматною й достатньо густою, щоб утримуватися всередині плодів.

Які яблука обрати

Візьміть середні яблука, які тримають форму під час запікання. Плід має бути достатньо щільним, щоб його можна було очистити від серцевини й наповнити начинкою, не пошкодивши дно.

Як запекти яблука з медом і горіхами

Розігрійте духовку до 177 °C. Розтопіть масло. У мисці змішайте його з медом, цукром і корицею, потім додайте подрібнені волоські горіхи. Вимийте яблука й видаліть серцевину, не прорізаючи плоди наскрізь. За бажанням зробіть неглибокий круговий надріз лише в шкірці — це допоможе яблуку не луснути під час запікання. Наповніть кожне яблуко горіховою сумішшю. Перекладіть плоди у високу форму, яка вміщує їх достатньо щільно. Запікайте 35–45 хвилин, доки яблука не стануть м’якими. Готовність перевірте тонким ножем. Якщо начинка почне надто швидко темніти, накрийте форму фольгою й продовжуйте запікання.

Фольгу не потрібно використовувати від самого початку. У цьому способі нею накривають яблука лише за потреби, коли начинка підрум’янюється швидше, ніж м’якоть.

Активний час приготування — близько 10 хвилин, запікання — 35–45 хвилин, загальний час — 45–55 хвилин. Рецепт розрахований на 6 порцій.

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Подавайте яблука одразу після запікання. За бажанням додайте трохи меду або кульку ванільного морозива. Для різноманіття можна приготувати печені яблука із сиром і медом — це варіант начинки для такого самого теплого десерту без тіста.

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