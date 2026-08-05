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ТСН у соціальних мережах

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Різне
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Яблучний Спас без шарлотки: легкий рецепт печених яблук з медово-горіховою начинкою

Десерт із цілих яблук готується без тіста й складної техніки, а всі підготовчі роботи займають близько десяти хвилин.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Печені яблука

Печені яблука / © pixabay.com

Тут не треба чистити гору яблук чи розкачувати тісто – вийміть серцевину, наповніть плоди медово-горіховою сумішшю й поставте форму в духовку. За 35–45 хвилин вийде шість окремих порцій теплого десерту — для чаю, морозива або просто так.

ТСН.ua ділиться простим рецептом до Яблучного Спаса.

Інгредієнти

На 6 порцій знадобляться:

  • 6 середніх яблук;

  • 170 г подрібнених волоських горіхів;

  • 3 столові ложки меду;

  • 2 столові ложки розтопленого вершкового масла;

  • 1 столова ложка цукру;

  • 1 чайна ложка меленої кориці.

Кількість продуктів відповідає рецепту на шість яблук. Мед і масло змішуються з корицею, цукром та горіхами, тому начинка виходить ароматною й достатньо густою, щоб утримуватися всередині плодів.

Які яблука обрати

Візьміть середні яблука, які тримають форму під час запікання. Плід має бути достатньо щільним, щоб його можна було очистити від серцевини й наповнити начинкою, не пошкодивши дно.

Як запекти яблука з медом і горіхами

  1. Розігрійте духовку до 177 °C.

  2. Розтопіть масло. У мисці змішайте його з медом, цукром і корицею, потім додайте подрібнені волоські горіхи.

  3. Вимийте яблука й видаліть серцевину, не прорізаючи плоди наскрізь. За бажанням зробіть неглибокий круговий надріз лише в шкірці — це допоможе яблуку не луснути під час запікання.

  4. Наповніть кожне яблуко горіховою сумішшю. Перекладіть плоди у високу форму, яка вміщує їх достатньо щільно.

  5. Запікайте 35–45 хвилин, доки яблука не стануть м’якими. Готовність перевірте тонким ножем. Якщо начинка почне надто швидко темніти, накрийте форму фольгою й продовжуйте запікання.

Фольгу не потрібно використовувати від самого початку. У цьому способі нею накривають яблука лише за потреби, коли начинка підрум’янюється швидше, ніж м’якоть.

Активний час приготування — близько 10 хвилин, запікання — 35–45 хвилин, загальний час — 45–55 хвилин. Рецепт розрахований на 6 порцій.

Подавайте яблука одразу після запікання. За бажанням додайте трохи меду або кульку ванільного морозива. Для різноманіття можна приготувати печені яблука із сиром і медом — це варіант начинки для такого самого теплого десерту без тіста.

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