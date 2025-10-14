ТСН у соціальних мережах

Яблука, які не псуються до весни: свіжі, соковиті та солодкі, наче щойно зірвані з дерева — загорніть їх у це

Якщо цьогорічний врожай яблук перевищив усі ваші очікування, напевно, ви замислюєтеся, як зберегти свіжі плоди до самої весни.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як зберігати яблука до весни

Як зберігати яблука до весни / © unsplash.com

Часто навіть довгостиглі сорти не витримують більше кількох місяців, починають сохнути або гнити. Проте існує надзвичайно простий спосіб, який дозволяє яблукам залишатися свіжими мінімум до весни.

Для зберігання вам знадобиться лише папір — пергамент, офісний аркуш або стара газета. Далі дійте так:

  1. Обережно загорніть кожне яблуко в 1–2 шари паперу, не занадто щільно.

  2. Викладіть фрукти в дерев’яні ящики або картонні коробки у шахматному порядку, в 2–3 шари.

  3. Помістіть їх у прохолодне приміщення з температурою +1…+4 °C та вологістю 85–90 % — це може бути погріб, утеплений балкон або холодильник.

За таких умов яблука без проблем зберігатимуться до самої весни, не втрачаючи соковитості, хрускоту та свіжого смаку. Кожне яблуко залишатиметься свіжим, соковитим і солодким, немов щойно зірване з дерева.

