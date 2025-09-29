Яблука залишаються свіжими по пів року без льоху: простий трюк, який змінює все

Як зберігати яблука по пів року / © unsplash.com

Багато українців не мають підвалу, де яблука можуть пролежати до весни, а в квартирі вони швидко псуються. Якщо просто скласти плоди до вази на столі, як у фільмах, уже за тиждень більшість з них зіпсується. У холодильнику яблука тримаються довше — близько місяця, але про тривале зберігання тут не йдеться. Проте навіть без льоху яблука можна зберігати від 3 до 5 місяців.

Жодної магії в цьому немає — лише кілька простих кроків. Спершу відберіть тільки щільні, здорові яблука без вм’ятин, черв’яків чи інших пошкоджень. Будь-який дефектний плід здатен зіпсувати сусідів у коробці, тому його краще одразу пустити на компот чи випічку.

Далі готуємо ємність для зберігання. Ідеально підійде дерев’яна або пластикова коробка з отворами для вентиляції. Якщо такої немає — можна використати звичайну картонну. На дно вистеліть паперові рушники, а кожне яблуко загорніть в окремий лист паперу. Папір не лише запобігає контакту плодів, а й вбирає зайву вологу, не даючи яблукам передавати гниль одне одному. Не складайте їх щільно — між плодами має залишатися трохи простору.

Все, що залишається, — тримати коробку у прохолодному, сухому місці: холодильнику, закритому балконі чи темному коридорі. Головне, щоб температура була низькою, а повітря — не надто вологим. Дотримуючись цих простих правил, яблука залишатимуться свіжими, хрумкими та смачними протягом кількох місяців.