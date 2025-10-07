Яблука залишаться свіжими до весни: як правильно зберігати фрукти у квартирі

Яблука. / © Associated Press

Яблука дійсно можна зберігати вдома досить довго, якщо дотримуватися кількох простих правил.

Як зберегти яблука свіжими, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Перш за все, для тривалого зберігання важливо обрати пізні, зимові сорти. Наприклад, “Симиренка”, “Айдаред”, “Антонівка”, “Голден”.Плоди повинні бути непошкоджені, без вм’ятин чи тріщин. Важливо не мити яблука перед зберіганням, бо природний восковий наліт захищає їх від псування.

Як зберігати яблука

Умови зберігання

температура: +2…+6 °C

Якщо у квартирі немає підвалу чи балкону, то підійде найпрохолодніша кімната або нижня полиця холодильника.

вологість: близько 85–90 %.

Щоб повітря не було занадто сухим, можна поставити поруч ємність із водою або змочену тканину.

темрява і вентиляція: яблука не люблять світла та застою повітря.

Найкраще зберігати фрукти у картонній коробці з отворами чи в полотняному мішечку.

Правила сортування:

Розкладайте яблука в один-два шари, плодоніжкою вниз. Між рядами їх можна пересипати:

тирсою,

папером або серветками,

сухими листками чи соломою.

Не можна зберігати яблука разом:

з картоплею або цибулею — вони виділяють гази, від яких яблука швидше старіють;

поруч із сильно пахучими продуктами — яблука швидко вбирають запахи.

Нагадаємо, ми писали про те, що існує простий спосіб, який дозволяє зберігати яблука свіжими до пів року в житловому приміщенні.