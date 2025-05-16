Яблунева плодожерка: коли та чим обробляти дерева, щоб захистити врожай

Захист саду від плодожерки

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Яблунева плодожерка (Cydia pomonella) залишається одним з найпідступніших шкідників у яблуневих садах, завдаючи значних втрат урожаю. Її ненажерливі личинки проникають у плоди, роблячи їх непридатними для споживання та зберігання.

Щоб добре боротися з яблуневою плодожеркою, потрібно знати, як вона живе і розвивається. Важливо вчасно помічати її появу та використовувати різні методи захисту, головним з яких є обприскування спеціальними препаратами (інсектицидами).

Що таке яблунева плодожерка, розвиток шкідника та його руйнівна дія

За словами фахівців, яблунева плодожерка — це невеликий метелик, розміром крил до 2 сантиметрів. Її яйця дуже дрібні (до 1 мм), мають плоску, округлу форму, молочно-білий колір і напівпрозору структуру, схожі на маленькі краплі воску.

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Дорослі гусениці плодожерки зимують у міцних павутинних коконах, ховаючись у різних затишних місцях: під корою дерев, у сховищах для фруктів, серед опалого листя та інших рослинних залишків. Навесні, коли середньодобова температура повітря стає вищою за 10 градусів Цельсія, ці гусениці проходять стадію лялечки, яка триває близько двох-трьох тижнів.

Метелики вилітають після завершення стадії лялечки, і початок їхнього льоту зазвичай збігається з кінцем цвітіння яблунь. Літають метелики досить довго — приблизно півтора-два місяці, інтенсивність їхньої активності може змінюватися. Ці метелики потребують додаткового живлення, часто вони п’ють краплинну вологу. Статевої зрілості вони досягають через два-три дні після вильоту.

Одна самка першого покоління в Україні може відкласти в середньому близько 55 яєць. Протягом літа може розвиватися від одного до трьох поколінь плодожерки, тому шкодити саду вона може практично безперервно. Плодожерка вражає різні плодові дерева і позбутися її дуже складно, оскільки нові шкідники з’являються протягом усього літа.

Плодожерка

Терміни обробки яблунь від плодожерки

Коли обробляти сад від плодожерки

Визначення точного часу обробки є критично важливим для успішної боротьби з яблуневою плодожеркою. Обприскування слід проводити в період активності метеликів та відродження личинок, до того моменту, як вони проникнуть всередину плодів і стануть недосяжними для інсектицидів.

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Згідно з рекомендаціями фахівців ключову роль у визначенні термінів обробки відіграє моніторинг популяції шкідника за допомогою феромонних пасток. Ці пастки, що містять синтетичний аналог статевого феромону самки, приваблюють самців метеликів, дозволяючи садівникам фіксувати початок льоту, його інтенсивність та піки активності.

Простіше кажучи, фахівці радять використовувати спеціальні пастки з запахом самки метелика плодожерки. Ці пастки приманюють самців. Спостерігаючи за тим, скільки метеликів потрапляє в пастку, садівники можуть точно визначити, коли шкідники починають літати, наскільки їх багато і коли їхня кількість найбільша. Ця інформація допомагає зрозуміти, коли найкраще проводити обробку дерев.

Основні етапи обробки саду від плодожерки

Перше обприскування зазвичай проводять через 7-14 днів після початку стабільного вилову метеликів у феромонні пастки. Цей період часто збігається з фазою після опадання більшості пелюсток . Головна мета — знищити молодих личинок до їхнього проникнення в зав’язь.

За наявності льоту метеликів другого покоління, який зазвичай спостерігається через 6-8 тижнів після першого, необхідно провести повторну обробку, орієнтуючись також на дані феромонних пасток. Для пізніх сортів яблук ця обробка є особливо важливою для збереження врожаю.

Ефективні препарати для боротьби з плодожеркою

Арсенал засобів для боротьби з яблуневою плодожеркою включає різноманітні інсектициди.

Синтетичні інсектициди забезпечують високу ефективність, але потребують уважного дотримання термінів очікування до збору врожаю. До цієї групи належать клорантраніліпрол (наприклад, Кораген), імідаклоприд (наприклад, Конфідор), тіаклоприд (наприклад, Каліпсо), лямбда-цигалотрин (наприклад, Карате Зеон), дельтаметрин (наприклад, Децис) та інші.

Біологічні інсектициди. Це препарати на основі бактерії Bacillus thuringiensis (Bt) (наприклад, Лепідоцид, Бітоксибацилін) є більш екологічними та безпечними для корисних комах. Вони найбільш ефективні проти личинок молодшого віку, тому обробку слід проводити на початку їхнього відродження.

Регулятори росту комах. Такі препарати, як метоксифенозид (наприклад, Матч, Сіванто Енерджі), порушують процеси линяння та розвитку комах, мають меншу токсичність для теплокровних.

При виборі препарату важливо враховувати його діючу речовину, спектр дії та термін очікування до збору врожаю.

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Як захищати сад від плодожерки

Окрім хімічних обробок, важливу роль у боротьбі з яблуневою плодожеркою відіграють агротехнічні заходи та інші методи, а саме:

Феромонні та харчові пастки. Вони використовуються не лише для моніторингу, а й для масового відлову самців, що допомагає знизити чисельність популяції шкідника. Харчові пастки можна виготовити самостійно, використовуючи заквашений компот або інші солодкі рідини.

Регулярне збирання та знищення опалих плодів. Це важливий захід, оскільки саме в опалих яблуках часто знаходяться личинки плодожерки.

Очищення кори дерев . Восени та навесні необхідно очищати стовбури та скелетні гілки від відмерлої кори, де можуть зимувати лялечки шкідника.

Використання ловчих поясів . На стовбури дерев накладають ловчі пояси, в яких лялечки плодожерки можуть окуклюватися для зимівлі. Восени ці пояси знімають та спалюють.

Деякі комахи-хижаки та паразити можуть знижувати чисельність яблуневої плодожерки.

Вимоги до застосування інсектицидів в Україні

При застосуванні пестицидів необхідно суворо дотримуватися законодавчих норм:

Обробку в межах населених пунктів дозволено проводити лише у вечірній та нічний час (з 22:00 до 7:00).

За межами населених пунктів обприскування рекомендується проводити вранці (до 10:00) або ввечері (після 18:00 до 22:00).

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Заборонено проводити обробку при швидкості вітру понад 4 м/с.

Не менше ніж за дві доби до обробки необхідно інформувати голів ОТГ, старост, місцеве населення та власників пасік про заплановані заходи.